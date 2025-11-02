ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ibiza Final Boss είναι 0.000322 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOSS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOSS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Ibiza Final Boss είναι 0.000322 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOSS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOSS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BOSS

Πληροφορίες Τιμής BOSS

Τι είναι το BOSS

Επίσημος Ιστότοπος BOSS

Tokenomics BOSS

Προβλέψεις Τιμών BOSS

Ιστορικό BOSS

Οδηγός Αγοράς BOSS

Μετατροπέας νομίσματος BOSS-σε-Fiat

Spot BOSS

BOSS Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Ibiza Final Boss Λογότ.

Τιμή Ibiza Final Boss(BOSS)

Live Τιμή 1 BOSS σε USD

$0.000322
-24.76%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:34 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0002707
Κατώτ. 24H
$ 0.0004288
Υψηλ. 24H

$ 0.0002707
$ 0.0004288
$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
-0.04%

-24.75%

-31.14%

-31.14%

Ibiza Final Boss (BOSS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000322. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOSS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0002707 και ενός υψηλού $ 0.0004288, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOSS είναι $ 0.04818861394228114, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000170877417044728.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOSS έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -24.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -31.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ibiza Final Boss (BOSS) Πληροφορίες αγοράς

No.2752

$ 299.57K
$ 55.35K
$ 299.58K
930.35M
930,382,708.578407
930,350,999.549169
99.99%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ibiza Final Boss είναι $ 299.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.35K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOSS είναι 930.35M, με συνολική προσφορά 930350999.549169. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 299.58K

Ibiza Final Boss (BOSS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ibiza Final Boss για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000105964-24.75%
30 ημέρες$ -0.001211-79.00%
60 Ημέρες$ -0.003903-92.38%
90 Ημέρες$ -0.004678-93.56%
Ibiza Final Boss Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BOSS κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000105964 (-24.75%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ibiza Final Boss Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.001211 (-79.00%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ibiza Final Boss Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BOSS άλλαξε κατά $ -0.003903 (-92.38%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ibiza Final Boss Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.004678 (-93.56%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ibiza Final Boss (BOSS);

Ελέγξτε τώρα τη Ibiza Final Boss σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Ibiza Final Bossεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBOSS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοIbiza Final Boss ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Ibiza Final Boss ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Ibiza Final Boss Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ibiza Final Boss (BOSS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ibiza Final Boss (BOSS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ibiza Final Boss.

Ελέγξτε την Ibiza Final Boss πρόβλεψη τιμής τώρα!

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ibiza Final Boss (BOSS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BOSS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Ibiza Final Boss (BOSS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Ibiza Final Boss? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Ibiza Final Boss στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BOSS σε Τοπικά Νομίσματα

1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε VND
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε AUD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε GBP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε EUR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε USD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MYR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TRY
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε JPY
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ARS
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε RUB
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε INR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε IDR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε PHP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε EGP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BRL
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε CAD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BDT
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε NGN
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε COP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ZAR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε UAH
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TZS
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε VES
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε CLP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε PKR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε KZT
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε THB
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TWD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε AED
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε CHF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε HKD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε AMD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MAD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MXN
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SAR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ETB
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε KES
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε JOD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε PLN
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε RON
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SEK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BGN
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε HUF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε CZK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε KWD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ILS
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BOB
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε AZN
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TJS
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε GEL
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε AOA
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BHD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BMD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε DKK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε HNL
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MUR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε NAD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε NOK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε NZD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε PAB
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε PGK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε QAR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε RSD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε UZS
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ALL
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ANG
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε AWG
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BBD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BAM
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BIF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BND
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BSD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε JMD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε KHR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε KMF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε LAK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε LKR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MDL
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MGA
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MOP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MVR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MWK
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε MZN
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε NPR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε PYG
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε RWF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SBD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SCR
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SRD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SVC
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε SZL
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TMT
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TND
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε TTD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε UGX
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε XAF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε XCD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε XOF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε XPF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BWP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε BZD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε CVE
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε DJF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε DOP
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε DZD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε FJD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε GNF
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε GTQ
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε GYD
1 Ibiza Final Boss(BOSS) σε ISK
Ibiza Final Boss Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ibiza Final Boss, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Ibiza Final Boss
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ibiza Final Boss

Πόσο αξίζει το Ibiza Final Boss (BOSS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BOSS στο USD είναι 0.000322 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BOSS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BOSS σε USD είναι $ 0.000322. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ibiza Final Boss;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BOSS είναι $ 299.57K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOSS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOSS είναι 930.35M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BOSS;
Το BOSS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04818861394228114 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BOSS;
Το BOSS είχε τιμή ATL ύψους 0.000170877417044728 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BOSS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BOSS είναι $ 55.35K USD.
Θα ανέβει το BOSS υψηλότερα φέτος;
Το BOSS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BOSS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Ibiza Final Boss (BOSS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

