Η σημερινή ζωντανή τιμή Avantis είναι 0.6379 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AVNT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AVNT εύκολα στη MEXC τώρα.

Avantis Λογότ.

Τιμή Avantis(AVNT)

Live Τιμή 1 AVNT σε USD

$0.6392
$0.6392$0.6392
-3.01%1D
USD
Avantis (AVNT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Avantis (AVNT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.6235
$ 0.6235$ 0.6235
Κατώτ. 24H
$ 0.6915
$ 0.6915$ 0.6915
Υψηλ. 24H

$ 0.6235
$ 0.6235$ 0.6235

$ 0.6915
$ 0.6915$ 0.6915

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

+0.45%

-3.01%

-18.33%

-18.33%

Avantis (AVNT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.6379. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AVNT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.6235 και ενός υψηλού $ 0.6915, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AVNT είναι $ 2.662191408541985, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.17956381875221758.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AVNT έχει αλλάξει κατά +0.45% την τελευταία ώρα, -3.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Avantis (AVNT) Πληροφορίες αγοράς

No.198

$ 164.71M
$ 164.71M$ 164.71M

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 637.90M
$ 637.90M$ 637.90M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Avantis είναι $ 164.71M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.87M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVNT είναι 258.21M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 637.90M

Avantis (AVNT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Avantis για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.019837-3.01%
30 ημέρες$ -0.5318-45.47%
60 Ημέρες$ +0.5879+1,175.80%
90 Ημέρες$ +0.5879+1,175.80%
Avantis Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AVNT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.019837 (-3.01%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Avantis Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.5318 (-45.47%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Avantis Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AVNT άλλαξε κατά $ +0.5879 (+1,175.80%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Avantis Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.5879 (+1,175.80%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Avantis (AVNT);

Ελέγξτε τώρα τη Avantis σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAVNT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAvantis ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Avantis ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Avantis Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Avantis (AVNT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Avantis (AVNT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Avantis.

Ελέγξτε την Avantis πρόβλεψη τιμής τώρα!

Avantis (AVNT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Avantis (AVNT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AVNT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Avantis (AVNT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Avantis? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Avantis στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AVNT σε Τοπικά Νομίσματα

Avantis Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Avantis, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Avantis
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Avantis

Πόσο αξίζει το Avantis (AVNT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AVNT στο USD είναι 0.6379 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AVNT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AVNT σε USD είναι $ 0.6379. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Avantis;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AVNT είναι $ 164.71M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AVNT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AVNT είναι 258.21M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AVNT;
Το AVNT πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.662191408541985 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AVNT;
Το AVNT είχε τιμή ATL ύψους 0.17956381875221758 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AVNT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AVNT είναι $ 1.87M USD.
Θα ανέβει το AVNT υψηλότερα φέτος;
Το AVNT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AVNT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

