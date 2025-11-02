ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Arowana είναι 0.04253 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ARW σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ARW εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ARW

Πληροφορίες Τιμής ARW

Τι είναι το ARW

Whitepaper ARW

Επίσημος Ιστότοπος ARW

Tokenomics ARW

Προβλέψεις Τιμών ARW

Ιστορικό ARW

Οδηγός Αγοράς ARW

Μετατροπέας νομίσματος ARW-σε-Fiat

Spot ARW

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Arowana Λογότ.

Τιμή Arowana(ARW)

Live Τιμή 1 ARW σε USD

$0.04252
$0.04252$0.04252
-0.74%1D
USD
Arowana (ARW) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:39:03 (UTC+8)

Arowana (ARW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.04127
$ 0.04127$ 0.04127
Κατώτ. 24H
$ 0.04406
$ 0.04406$ 0.04406
Υψηλ. 24H

$ 0.04127
$ 0.04127$ 0.04127

$ 0.04406
$ 0.04406$ 0.04406

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227

+0.73%

-0.74%

+13.05%

+13.05%

Arowana (ARW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.04253. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04127 και ενός υψηλού $ 0.04406, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARW είναι $ 10.64117077383144, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000425025916068227.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARW έχει αλλάξει κατά +0.73% την τελευταία ώρα, -0.74% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Arowana (ARW) Πληροφορίες αγοράς

No.3889

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 522.02K
$ 522.02K$ 522.02K

$ 21.27M
$ 21.27M$ 21.27M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ARB

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Arowana είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 522.02K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARW είναι 0.00, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.27M

Arowana (ARW) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Arowana για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000317-0.74%
30 ημέρες$ +0.0144+51.19%
60 Ημέρες$ +0.01672+64.78%
90 Ημέρες$ +0.01525+55.90%
Arowana Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ARW κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000317 (-0.74%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Arowana Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0144 (+51.19%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Arowana Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ARW άλλαξε κατά $ +0.01672 (+64.78%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Arowana Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.01525 (+55.90%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Arowana (ARW);

Ελέγξτε τώρα τη Arowana σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Arowanaεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεARW τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοArowana ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Arowana ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Arowana Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Arowana (ARW) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Arowana (ARW) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Arowana.

Ελέγξτε την Arowana πρόβλεψη τιμής τώρα!

Arowana (ARW) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Arowana (ARW) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ARW token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Arowana (ARW)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Arowana? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Arowana στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ARW σε Τοπικά Νομίσματα

1 Arowana(ARW) σε VND
1,119.17695
1 Arowana(ARW) σε AUD
A$0.0646456
1 Arowana(ARW) σε GBP
0.0323228
1 Arowana(ARW) σε EUR
0.0365758
1 Arowana(ARW) σε USD
$0.04253
1 Arowana(ARW) σε MYR
RM0.1782007
1 Arowana(ARW) σε TRY
1.78626
1 Arowana(ARW) σε JPY
¥6.50709
1 Arowana(ARW) σε ARS
ARS$61.0186416
1 Arowana(ARW) σε RUB
3.4189867
1 Arowana(ARW) σε INR
3.7753881
1 Arowana(ARW) σε IDR
Rp708.8330498
1 Arowana(ARW) σε PHP
2.4960857
1 Arowana(ARW) σε EGP
￡E.1.99891
1 Arowana(ARW) σε BRL
R$0.2283861
1 Arowana(ARW) σε CAD
C$0.059542
1 Arowana(ARW) σε BDT
5.1827058
1 Arowana(ARW) σε NGN
61.4592524
1 Arowana(ARW) σε COP
$163.5767595
1 Arowana(ARW) σε ZAR
R.0.7387461
1 Arowana(ARW) σε UAH
1.7773287
1 Arowana(ARW) σε TZS
T.Sh.104.2401794
1 Arowana(ARW) σε VES
Bs9.39913
1 Arowana(ARW) σε CLP
$39.9782
1 Arowana(ARW) σε PKR
Rs12.010472
1 Arowana(ARW) σε KZT
22.4549894
1 Arowana(ARW) σε THB
฿1.3703166
1 Arowana(ARW) σε TWD
NT$1.3094987
1 Arowana(ARW) σε AED
د.إ0.1560851
1 Arowana(ARW) σε CHF
Fr0.034024
1 Arowana(ARW) σε HKD
HK$0.3304581
1 Arowana(ARW) σε AMD
֏16.2200914
1 Arowana(ARW) σε MAD
.د.م0.3925519
1 Arowana(ARW) σε MXN
$0.7893568
1 Arowana(ARW) σε SAR
ريال0.1594875
1 Arowana(ARW) σε ETB
Br6.5338839
1 Arowana(ARW) σε KES
KSh5.4795652
1 Arowana(ARW) σε JOD
د.أ0.03015377
1 Arowana(ARW) σε PLN
0.1565104
1 Arowana(ARW) σε RON
лв0.1875573
1 Arowana(ARW) σε SEK
kr0.4036097
1 Arowana(ARW) σε BGN
лв0.0718757
1 Arowana(ARW) σε HUF
Ft14.2143766
1 Arowana(ARW) σε CZK
0.8969577
1 Arowana(ARW) σε KWD
د.ك0.01297165
1 Arowana(ARW) σε ILS
0.1382225
1 Arowana(ARW) σε BOB
Bs0.2930317
1 Arowana(ARW) σε AZN
0.072301
1 Arowana(ARW) σε TJS
SM0.3904254
1 Arowana(ARW) σε GEL
0.1152563
1 Arowana(ARW) σε AOA
Kz38.9825727
1 Arowana(ARW) σε BHD
.د.ب0.01594875
1 Arowana(ARW) σε BMD
$0.04253
1 Arowana(ARW) σε DKK
kr0.2751691
1 Arowana(ARW) σε HNL
L1.1151366
1 Arowana(ARW) σε MUR
1.9453222
1 Arowana(ARW) σε NAD
$0.7353437
1 Arowana(ARW) σε NOK
kr0.4304036
1 Arowana(ARW) σε NZD
$0.0740022
1 Arowana(ARW) σε PAB
B/.0.04253
1 Arowana(ARW) σε PGK
K0.178626
1 Arowana(ARW) σε QAR
ر.ق0.1543839
1 Arowana(ARW) σε RSD
дин.4.2980818
1 Arowana(ARW) σε UZS
soʻm506.3094428
1 Arowana(ARW) σε ALL
L3.5508297
1 Arowana(ARW) σε ANG
ƒ0.0761287
1 Arowana(ARW) σε AWG
ƒ0.0761287
1 Arowana(ARW) σε BBD
$0.08506
1 Arowana(ARW) σε BAM
KM0.0714504
1 Arowana(ARW) σε BIF
Fr124.31519
1 Arowana(ARW) σε BND
$0.0548637
1 Arowana(ARW) σε BSD
$0.04253
1 Arowana(ARW) σε JMD
$6.8069265
1 Arowana(ARW) σε KHR
170.12
1 Arowana(ARW) σε KMF
Fr18.11778
1 Arowana(ARW) σε LAK
924.5651989
1 Arowana(ARW) σε LKR
රු12.9112574
1 Arowana(ARW) σε MDL
L0.7217341
1 Arowana(ARW) σε MGA
Ar190.717279
1 Arowana(ARW) σε MOP
P0.3393894
1 Arowana(ARW) σε MVR
0.650709
1 Arowana(ARW) σε MWK
MK73.581153
1 Arowana(ARW) σε MZN
MT2.717667
1 Arowana(ARW) σε NPR
रु6.0154432
1 Arowana(ARW) σε PYG
299.49626
1 Arowana(ARW) σε RWF
Fr61.62597
1 Arowana(ARW) σε SBD
$0.3500219
1 Arowana(ARW) σε SCR
0.6226392
1 Arowana(ARW) σε SRD
$1.637405
1 Arowana(ARW) σε SVC
$0.3708616
1 Arowana(ARW) σε SZL
L0.7353437
1 Arowana(ARW) σε TMT
m0.148855
1 Arowana(ARW) σε TND
د.ت0.12520832
1 Arowana(ARW) σε TTD
$0.2870775
1 Arowana(ARW) σε UGX
Sh147.66416
1 Arowana(ARW) σε XAF
Fr24.02945
1 Arowana(ARW) σε XCD
$0.114831
1 Arowana(ARW) σε XOF
Fr24.02945
1 Arowana(ARW) σε XPF
Fr4.33806
1 Arowana(ARW) σε BWP
P0.5694767
1 Arowana(ARW) σε BZD
$0.08506
1 Arowana(ARW) σε CVE
$4.0424765
1 Arowana(ARW) σε DJF
Fr7.52781
1 Arowana(ARW) σε DOP
$2.7244718
1 Arowana(ARW) σε DZD
د.ج5.5276241
1 Arowana(ARW) σε FJD
$0.0973937
1 Arowana(ARW) σε GNF
Fr366.6086
1 Arowana(ARW) σε GTQ
Q0.3249292
1 Arowana(ARW) σε GYD
$8.8730339
1 Arowana(ARW) σε ISK
kr5.27372

Arowana Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Arowana, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Arowana
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Arowana

Πόσο αξίζει το Arowana (ARW) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ARW στο USD είναι 0.04253 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ARW σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ARW σε USD είναι $ 0.04253. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Arowana;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ARW είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARW;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARW είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ARW;
Το ARW πέτυχε τιμή ATH ύψους 10.64117077383144 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ARW;
Το ARW είχε τιμή ATL ύψους 0.000425025916068227 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ARW;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ARW είναι $ 522.02K USD.
Θα ανέβει το ARW υψηλότερα φέτος;
Το ARW μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ARW πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:39:03 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής ARW-σε-USD

Ποσό

ARW
ARW
USD
USD

1 ARW = 0.04253 USD

Συναλλαγή ARW

ARW/USDT
$0.04252
$0.04252$0.04252
-0.72%

ΔΗΜ.

