Τι είναι Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Arowanaεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεARW τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοArowana ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Arowana ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Arowana Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Arowana (ARW) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Arowana (ARW) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Arowana.

Ελέγξτε την Arowana πρόβλεψη τιμής τώρα!

Arowana (ARW) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Arowana (ARW) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ARW token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Arowana (ARW)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Arowana? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Arowana στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ARW σε Τοπικά Νομίσματα

Δοκιμάστε τον μετατροπέα

Arowana Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Arowana, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Arowana Πόσο αξίζει το Arowana (ARW) σήμερα; Η ζωντανή τιμή ARW στο USD είναι 0.04253 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Arowana; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ARW είναι $ 0.00 USD . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARW; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARW είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ARW; Το ARW πέτυχε τιμή ATH ύψους 10.64117077383144 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ARW; Το ARW είχε τιμή ATL ύψους 0.000425025916068227 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ARW; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ARW είναι $ 522.02K USD .

Arowana (ARW) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

