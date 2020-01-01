ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ANyONe Protocol (ANYONE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ANyONe Protocol (ANYONE) Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Επίσημη ιστοσελίδα: https://anyone.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.anyone.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Αγοράστε ANYONE τώρα!

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ANyONe Protocol (ANYONE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 70.19M $ 70.19M $ 70.19M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 71.99M $ 71.99M $ 71.99M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Τρέχουσα τιμή: $ 0.7199 $ 0.7199 $ 0.7199 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ANyONe Protocol (ANYONE)

Tokenomics ANyONe Protocol (ANYONE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ANyONe Protocol (ANYONE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ANYONE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ANYONE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ANYONE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ANYONE token!

ANyONe Protocol (ANYONE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ANYONE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ANYONE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ANYONE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ANYONE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ANYONE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ANYONE Token τώρα!

