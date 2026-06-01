Εξερευνήστε τα tokenomics Anvil (ANVL) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ANVL, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Anvil (ANVL) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ANVL, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!