ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ani Grok Companion είναι 0.001097 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Ani Grok Companion είναι 0.001097 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ANI

Πληροφορίες Τιμής ANI

Τι είναι το ANI

Tokenomics ANI

Προβλέψεις Τιμών ANI

Ιστορικό ANI

Οδηγός Αγοράς ANI

Μετατροπέας νομίσματος ANI-σε-Fiat

Spot ANI

ANI Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Ani Grok Companion Λογότ.

Τιμή Ani Grok Companion(ANI)

Live Τιμή 1 ANI σε USD

$0.001096
$0.001096$0.001096
-5.84%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:41 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00108
$ 0.00108$ 0.00108
Κατώτ. 24H
$ 0.001236
$ 0.001236$ 0.001236
Υψηλ. 24H

$ 0.00108
$ 0.00108$ 0.00108

$ 0.001236
$ 0.001236$ 0.001236

--
----

--
----

-2.32%

-5.84%

-28.59%

-28.59%

Ani Grok Companion (ANI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.001097. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00108 και ενός υψηλού $ 0.001236, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANI έχει αλλάξει κατά -2.32% την τελευταία ώρα, -5.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ani Grok Companion (ANI) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 73.02K
$ 73.02K$ 73.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ani Grok Companion είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 73.02K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANI είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Ani Grok Companion (ANI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ani Grok Companion για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00006798-5.84%
30 ημέρες$ -0.0026-70.33%
60 Ημέρες$ -0.005432-83.20%
90 Ημέρες$ -0.038253-97.22%
Ani Grok Companion Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ANI κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00006798 (-5.84%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ani Grok Companion Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0026 (-70.33%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ani Grok Companion Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ANI άλλαξε κατά $ -0.005432 (-83.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ani Grok Companion Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.038253 (-97.22%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ani Grok Companion (ANI);

Ελέγξτε τώρα τη Ani Grok Companion σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Ani Grok Companionεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεANI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAni Grok Companion ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Ani Grok Companion ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Ani Grok Companion Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ani Grok Companion (ANI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ani Grok Companion (ANI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ani Grok Companion.

Ελέγξτε την Ani Grok Companion πρόβλεψη τιμής τώρα!

Ani Grok Companion (ANI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ani Grok Companion (ANI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ANI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Ani Grok Companion (ANI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Ani Grok Companion? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Ani Grok Companion στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ANI σε Τοπικά Νομίσματα

1 Ani Grok Companion(ANI) σε VND
28.867555
1 Ani Grok Companion(ANI) σε AUD
A$0.00166744
1 Ani Grok Companion(ANI) σε GBP
0.00083372
1 Ani Grok Companion(ANI) σε EUR
0.00094342
1 Ani Grok Companion(ANI) σε USD
$0.001097
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MYR
RM0.00459643
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TRY
0.046074
1 Ani Grok Companion(ANI) σε JPY
¥0.167841
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ARS
ARS$1.57388784
1 Ani Grok Companion(ANI) σε RUB
0.08818783
1 Ani Grok Companion(ANI) σε INR
0.09738069
1 Ani Grok Companion(ANI) σε IDR
Rp18.28332602
1 Ani Grok Companion(ANI) σε PHP
0.06438293
1 Ani Grok Companion(ANI) σε EGP
￡E.0.051559
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BRL
R$0.00589089
1 Ani Grok Companion(ANI) σε CAD
C$0.0015358
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BDT
0.13368042
1 Ani Grok Companion(ANI) σε NGN
1.58525276
1 Ani Grok Companion(ANI) σε COP
$4.21922655
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ZAR
R.0.01905489
1 Ani Grok Companion(ANI) σε UAH
0.04584363
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TZS
T.Sh.2.68872506
1 Ani Grok Companion(ANI) σε VES
Bs0.242437
1 Ani Grok Companion(ANI) σε CLP
$1.03118
1 Ani Grok Companion(ANI) σε PKR
Rs0.3097928
1 Ani Grok Companion(ANI) σε KZT
0.57919406
1 Ani Grok Companion(ANI) σε THB
฿0.03534534
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TWD
NT$0.03377663
1 Ani Grok Companion(ANI) σε AED
د.إ0.00402599
1 Ani Grok Companion(ANI) σε CHF
Fr0.0008776
1 Ani Grok Companion(ANI) σε HKD
HK$0.00852369
1 Ani Grok Companion(ANI) σε AMD
֏0.41837386
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MAD
.د.م0.01012531
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MXN
$0.02036032
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SAR
ريال0.00411375
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ETB
Br0.16853211
1 Ani Grok Companion(ANI) σε KES
KSh0.14133748
1 Ani Grok Companion(ANI) σε JOD
د.أ0.000777773
1 Ani Grok Companion(ANI) σε PLN
0.00403696
1 Ani Grok Companion(ANI) σε RON
лв0.00483777
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SEK
kr0.01041053
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BGN
лв0.00185393
1 Ani Grok Companion(ANI) σε HUF
Ft0.36663934
1 Ani Grok Companion(ANI) σε CZK
0.02313573
1 Ani Grok Companion(ANI) σε KWD
د.ك0.000334585
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ILS
0.00356525
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BOB
Bs0.00755833
1 Ani Grok Companion(ANI) σε AZN
0.0018649
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TJS
SM0.01007046
1 Ani Grok Companion(ANI) σε GEL
0.00297287
1 Ani Grok Companion(ANI) σε AOA
Kz1.00549923
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BHD
.د.ب0.000411375
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BMD
$0.001097
1 Ani Grok Companion(ANI) σε DKK
kr0.00709759
1 Ani Grok Companion(ANI) σε HNL
L0.02876334
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MUR
0.05017678
1 Ani Grok Companion(ANI) σε NAD
$0.01896713
1 Ani Grok Companion(ANI) σε NOK
kr0.01110164
1 Ani Grok Companion(ANI) σε NZD
$0.00190878
1 Ani Grok Companion(ANI) σε PAB
B/.0.001097
1 Ani Grok Companion(ANI) σε PGK
K0.0046074
1 Ani Grok Companion(ANI) σε QAR
ر.ق0.00398211
1 Ani Grok Companion(ANI) σε RSD
дин.0.11086282
1 Ani Grok Companion(ANI) σε UZS
soʻm13.05952172
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ALL
L0.09158853
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ANG
ƒ0.00196363
1 Ani Grok Companion(ANI) σε AWG
ƒ0.00196363
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BBD
$0.002194
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BAM
KM0.00184296
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BIF
Fr3.206531
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BND
$0.00141513
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BSD
$0.001097
1 Ani Grok Companion(ANI) σε JMD
$0.17557485
1 Ani Grok Companion(ANI) σε KHR
4.388
1 Ani Grok Companion(ANI) σε KMF
Fr0.467322
1 Ani Grok Companion(ANI) σε LAK
23.84782561
1 Ani Grok Companion(ANI) σε LKR
රු0.33302726
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MDL
L0.01861609
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MGA
Ar4.9192771
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MOP
P0.00875406
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MVR
0.0167841
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MWK
MK1.8979197
1 Ani Grok Companion(ANI) σε MZN
MT0.0700983
1 Ani Grok Companion(ANI) σε NPR
रु0.15515968
1 Ani Grok Companion(ANI) σε PYG
7.725074
1 Ani Grok Companion(ANI) σε RWF
Fr1.589553
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SBD
$0.00902831
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SCR
0.01606008
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SRD
$0.0422345
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SVC
$0.00956584
1 Ani Grok Companion(ANI) σε SZL
L0.01896713
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TMT
m0.0038395
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TND
د.ت0.003229568
1 Ani Grok Companion(ANI) σε TTD
$0.00740475
1 Ani Grok Companion(ANI) σε UGX
Sh3.808784
1 Ani Grok Companion(ANI) σε XAF
Fr0.619805
1 Ani Grok Companion(ANI) σε XCD
$0.0029619
1 Ani Grok Companion(ANI) σε XOF
Fr0.619805
1 Ani Grok Companion(ANI) σε XPF
Fr0.111894
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BWP
P0.01468883
1 Ani Grok Companion(ANI) σε BZD
$0.002194
1 Ani Grok Companion(ANI) σε CVE
$0.10426985
1 Ani Grok Companion(ANI) σε DJF
Fr0.194169
1 Ani Grok Companion(ANI) σε DOP
$0.07027382
1 Ani Grok Companion(ANI) σε DZD
د.ج0.14257709
1 Ani Grok Companion(ANI) σε FJD
$0.00251213
1 Ani Grok Companion(ANI) σε GNF
Fr9.45614
1 Ani Grok Companion(ANI) σε GTQ
Q0.00838108
1 Ani Grok Companion(ANI) σε GYD
$0.22886711
1 Ani Grok Companion(ANI) σε ISK
kr0.136028

Ani Grok Companion Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ani Grok Companion, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ani Grok Companion

Πόσο αξίζει το Ani Grok Companion (ANI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ANI στο USD είναι 0.001097 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ANI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ANI σε USD είναι $ 0.001097. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ani Grok Companion;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ANI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ANI;
Το ANI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ANI;
Το ANI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ANI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ANI είναι $ 73.02K USD.
Θα ανέβει το ANI υψηλότερα φέτος;
Το ANI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ANI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:41 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής ANI-σε-USD

Ποσό

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.001097 USD

Συναλλαγή ANI

ANI/USDT
$0.001096
$0.001096$0.001096
-5.76%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,381.64
$110,381.64$110,381.64

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.59
$3,860.59$3,860.59

-0.89%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03033
$0.03033$0.03033

+0.93%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,381.64
$110,381.64$110,381.64

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,860.59
$3,860.59$3,860.59

-0.89%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.00
$93.00$93.00

+31.15%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5137
$2.5137$2.5137

+0.51%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.4430
$1.4430$1.4430

+2,786.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05524
$0.05524$0.05524

+176.20%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07405
$0.07405$0.07405

-12.21%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.4430
$1.4430$1.4430

+2,786.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044521
$0.0044521$0.0044521

+118.27%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07307
$0.07307$0.07307

+67.74%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.349129
$2.349129$2.349129

+63.67%