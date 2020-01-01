AIDOGE (AIDOGE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AIDOGE (AIDOGE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AIDOGE (AIDOGE) Το AIDOGE είναι ένα αποπληθωριστικό token. Θα χρησιμοποιηθεί από τις εφαρμογές του οικοσυστήματος AIDOGE. Η συνολική προσφορά είναι 210.000.000.000.000.000 τοκεν. Το AIDOGE ανήκει σε όλους στην κοινότητα του Arbitrum και είναι επίσης ένας απαραίτητος κλειδί για να ξεκλειδώσετε τα μελλοντικά κεφάλαια της ιστορίας του AIDOGE. Επίσημη ιστοσελίδα: https://arbdoge.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Αγοράστε AIDOGE τώρα!

AIDOGE (AIDOGE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AIDOGE (AIDOGE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Συνολική προμήθεια: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000000010737 $ 0.00000000010737 $ 0.00000000010737 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AIDOGE (AIDOGE)

Tokenomics AIDOGE (AIDOGE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AIDOGE (AIDOGE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AIDOGE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AIDOGE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AIDOGE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AIDOGE token!

Πώς να Αγοράσετε AIDOGE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AIDOGE (AIDOGE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AIDOGE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε AIDOGE στη MEXC τώρα!

AIDOGE (AIDOGE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AIDOGE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AIDOGE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AIDOGE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AIDOGE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AIDOGE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AIDOGE Token τώρα!

