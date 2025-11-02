ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή AGI Alpha είναι 0.007021 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AGIALPHA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AGIALPHA εύκολα στη MEXC τώρα.

AGI Alpha Λογότ.

Τιμή AGI Alpha(AGIALPHA)

Live Τιμή 1 AGIALPHA σε USD

$0.007021
+1.02%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:34:55 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0060726
Κατώτ. 24H
$ 0.00777
Υψηλ. 24H

$ 0.0060726
$ 0.00777
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
0.00%

+1.02%

+8.17%

+8.17%

AGI Alpha (AGIALPHA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.007021. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AGIALPHA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0060726 και ενός υψηλού $ 0.00777, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AGIALPHA είναι $ 0.049960137859604584, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000577276480339268.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AGIALPHA έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +1.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +8.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AGI Alpha (AGIALPHA) Πληροφορίες αγοράς

No.1308

$ 7.02M
$ 1.90K
$ 7.02M
1000.00M
999,996,903.81
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AGI Alpha είναι $ 7.02M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.90K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AGIALPHA είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999996903.81. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.02M

AGI Alpha (AGIALPHA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AGI Alpha για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000070891+1.02%
30 ημέρες$ +0.001451+26.05%
60 Ημέρες$ -0.007979-53.20%
90 Ημέρες$ -0.007979-53.20%
AGI Alpha Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AGIALPHA κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000070891 (+1.02%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AGI Alpha Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.001451 (+26.05%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AGI Alpha Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AGIALPHA άλλαξε κατά $ -0.007979 (-53.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AGI Alpha Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.007979 (-53.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AGI Alpha (AGIALPHA);

Ελέγξτε τώρα τη AGI Alpha σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AGI Alphaεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAGIALPHA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAGI Alpha ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AGI Alpha ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AGI Alpha Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AGI Alpha (AGIALPHA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AGI Alpha (AGIALPHA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AGI Alpha.

Ελέγξτε την AGI Alpha πρόβλεψη τιμής τώρα!

AGI Alpha (AGIALPHA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AGI Alpha (AGIALPHA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AGIALPHA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AGI Alpha (AGIALPHA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AGI Alpha? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AGI Alpha στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AGIALPHA σε Τοπικά Νομίσματα

1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε VND
184.757615
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε AUD
A$0.01067192
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε GBP
0.00533596
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε EUR
0.00603806
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε USD
$0.007021
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MYR
RM0.02941799
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TRY
0.294882
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε JPY
¥1.074213
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ARS
ARS$10.07316912
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε RUB
0.56441819
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε INR
0.62325417
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε IDR
Rp117.01661986
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε PHP
0.41206249
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε EGP
￡E.0.329987
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BRL
R$0.03770277
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε CAD
C$0.0098294
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BDT
0.85557906
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε NGN
10.14590668
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε COP
$27.00381915
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ZAR
R.0.12195477
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε UAH
0.29340759
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TZS
T.Sh.17.20833058
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε VES
Bs1.551641
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε CLP
$6.59974
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε PKR
Rs1.9827304
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε KZT
3.70694758
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε THB
฿0.22621662
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TWD
NT$0.21617659
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε AED
د.إ0.02576707
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε CHF
Fr0.0056168
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε HKD
HK$0.05455317
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε AMD
֏2.67766898
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MAD
.د.م0.06480383
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MXN
$0.13030976
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SAR
ريال0.02632875
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ETB
Br1.07863623
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε KES
KSh0.90458564
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε JOD
د.أ0.004977889
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε PLN
0.02583728
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε RON
лв0.03096261
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SEK
kr0.06662929
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BGN
лв0.01186549
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε HUF
Ft2.34655862
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε CZK
0.14807289
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε KWD
د.ك0.002141405
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ILS
0.02281825
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BOB
Bs0.04837469
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε AZN
0.0119357
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TJS
SM0.06445278
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε GEL
0.01902691
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε AOA
Kz6.43537839
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BHD
.د.ب0.002632875
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BMD
$0.007021
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε DKK
kr0.04542587
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε HNL
L0.18409062
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MUR
0.32114054
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε NAD
$0.12139309
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε NOK
kr0.07105252
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε NZD
$0.01221654
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε PAB
B/.0.007021
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε PGK
K0.0294882
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε QAR
ر.ق0.02548623
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε RSD
дин.0.70954226
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε UZS
soʻm83.58331996
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ALL
L0.58618329
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ANG
ƒ0.01256759
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε AWG
ƒ0.01256759
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BBD
$0.014042
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BAM
KM0.01179528
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BIF
Fr20.522383
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BND
$0.00905709
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BSD
$0.007021
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε JMD
$1.12371105
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε KHR
28.084
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε KMF
Fr2.990946
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε LAK
152.63043173
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε LKR
රු2.13143518
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MDL
L0.11914637
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MGA
Ar31.4842703
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MOP
P0.05602758
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MVR
0.1074213
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MWK
MK12.1470321
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε MZN
MT0.4486419
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε NPR
रु0.99305024
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε PYG
49.441882
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε RWF
Fr10.173429
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SBD
$0.05778283
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SCR
0.10278744
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SRD
$0.2703085
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SVC
$0.06122312
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε SZL
L0.12139309
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TMT
m0.0245735
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TND
د.ت0.020669824
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε TTD
$0.04739175
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε UGX
Sh24.376912
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε XAF
Fr3.966865
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε XCD
$0.0189567
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε XOF
Fr3.966865
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε XPF
Fr0.716142
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BWP
P0.09401119
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε BZD
$0.014042
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε CVE
$0.66734605
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε DJF
Fr1.242717
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε DOP
$0.44976526
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε DZD
د.ج0.91251937
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε FJD
$0.01607809
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε GNF
Fr60.52102
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε GTQ
Q0.05364044
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε GYD
$1.46479123
1 AGI Alpha(AGIALPHA) σε ISK
kr0.870604

AGI Alpha Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AGI Alpha, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος AGI Alpha
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AGI Alpha

Πόσο αξίζει το AGI Alpha (AGIALPHA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AGIALPHA στο USD είναι 0.007021 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AGIALPHA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AGIALPHA σε USD είναι $ 0.007021. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AGI Alpha;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AGIALPHA είναι $ 7.02M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AGIALPHA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AGIALPHA είναι 1000.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AGIALPHA;
Το AGIALPHA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.049960137859604584 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AGIALPHA;
Το AGIALPHA είχε τιμή ATL ύψους 0.000577276480339268 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AGIALPHA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AGIALPHA είναι $ 1.90K USD.
Θα ανέβει το AGIALPHA υψηλότερα φέτος;
Το AGIALPHA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AGIALPHA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:34:55 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

