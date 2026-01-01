Τιμή The Official 67 Coin(67)
Η ζωντανή τιμή The Official 67 Coin (67) σήμερα είναι $ 0.013778, με μεταβολή 2.90% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής 67 σε USD είναι $ 0.013778 ανά 67.
Το The Official 67 Coin σήμερα κατατάσσεται στο #912 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 13.77M, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 999.68M 67. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του 67 κινήθηκαν μεταξύ $ 0.01246 (χαμηλό) και $ 0.015599 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.043900645791901 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.000086375925910336.
Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το 67 κινήθηκε +0.83% την τελευταία ώρα και -63.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 103.01K.
No.912
100.00%
SOL
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του The Official 67 Coin είναι $ 13.77M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 103.01K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 67 είναι 999.68M, με συνολική προσφορά 999680000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.77M
+0.83%
+2.90%
-63.30%
-63.30%
Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών The Official 67 Coin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ +0.0003883
|+2.90%
|30 ημέρες
|$ -0.008993
|-39.50%
|60 Ημέρες
|$ -0.004822
|-25.93%
|90 Ημέρες
|$ +0.008778
|+175.56%
Σήμερα, το 67 κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0003883 (+2.90%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.008993 (-39.50%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.
Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το 67 άλλαξε κατά $ -0.004822 (-25.93%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.
Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.008778 (+175.56%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.
Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του The Official 67 Coin (67);
Ελέγξτε τώρα τη The Official 67 Coin σελίδα Ιστορικό τιμών.
Το 2040, η τιμή του The Official 67 Coin θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ --.
Έτοιμοι να ξεκινήσετε με το The Official 67 Coin; Η αγορά του 67 είναι γρήγορη και φιλική προς τους αρχάριους στη MEXC. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τις συναλλαγές μόλις πραγματοποιήσετε την πρώτη σας αγορά. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τον πλήρη οδηγό μας για το πώς να αγοράσετε The Official 67 Coin. Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση 5 βημάτων που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στην αγορά The Official 67 Coin (67).
Η κατοχή The Official 67 Coin σας επιτρέπει να ανοίξετε περισσότερες πόρτες σε σχέση με την απλή αγορά και διακράτηση. Μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε BTC σε εκατοντάδες αγορές, να κερδίζετε παθητικές ανταμοιβές μέσω προϊόντων ευέλικτου staking και αποταμίευσης ή να αξιοποιείτε επαγγελματικά εργαλεία συναλλαγών για να αυξάνετε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, έμπειρος επενδυτής, η MEXC σας διευκολύνει να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές σας στα κρύπτο. Ακολουθούν οι τέσσερις κορυφαίοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα Bitcoin tokens σας
Η αγορά The Official 67 Coin (67) στη MEXC σημαίνει μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Ως μία από τις πλατφόρμες κρύπτο με τις χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά, η MEXC σας βοηθά να μειώσετε το κόστος από την πρώτη κιόλας συναλλαγή σας.
Ελέγξτε τις ανταγωνιστικές προμήθειες συναλλαγών της MEXC
Επιπλέον, μπορείτε να εμπορεύεστε επιλεγμένα spot tokens χωρίς καμία απολύτως προμήθεια μέσω του Zero Fee Fest της MEXC.
The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.
Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του The Official 67 Coin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|01-20 22:09:49
|Ενημερώσεις κλάδου
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
|01-20 13:14:57
|Ενημερώσεις κλάδου
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
|01-19 16:31:41
|Ενημερώσεις κλάδου
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
|01-19 08:14:46
|Ενημερώσεις κλάδου
European and US Tariff Threats Resurface, Crypto Market 'Flash Crashes' Monday Morning
|01-19 07:38:00
|Πολύτιμα Μέταλλα
Spot Gold and Silver Both Hit New All-time Highs
|01-18 14:28:43
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Market Sentiment Remains "Neutral," Showing Overall Recovery from Previous Levels
Επενδύστε μακροπρ. ή βραχυπρ. σε 67 με μόχλευση. Εξερευνήστε τις συναλλαγές futures 67 USDT στη MEXC και επωφεληθείτε από τις διακυμάνσεις της αγοράς.
Εξερευνήστε τις αγορές Spot και Futures, δείτε τις ζωντανές τιμές The Official 67 Coin, τον όγκο και κάντε απευθείας συναλλαγές.
Κορυφαία κρυπτονομίσματα με δεδομένα αγοράς διαθέσιμα στο MEXC
Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά
Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές
Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.
Ποσό
1 67 = 0.013778 USD