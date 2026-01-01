The Official 67 Coin Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή The Official 67 Coin (67) σήμερα είναι $ 0.013778, με μεταβολή 2.90% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής 67 σε USD είναι $ 0.013778 ανά 67.

Το The Official 67 Coin σήμερα κατατάσσεται στο #912 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 13.77M, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 999.68M 67. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του 67 κινήθηκαν μεταξύ $ 0.01246 (χαμηλό) και $ 0.015599 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.043900645791901 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.000086375925910336.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το 67 κινήθηκε +0.83% την τελευταία ώρα και -63.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 103.01K.

The Official 67 Coin (67) Πληροφορίες αγοράς

Κατάταξη No.912 Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.77M$ 13.77M $ 13.77M Όγκος (24 ώρες) $ 103.01K$ 103.01K $ 103.01K Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.77M$ 13.77M $ 13.77M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.68M 999.68M 999.68M Μέγιστη Προμήθεια 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Συνολικός Όγκος 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Ποσοστό κυκλοφορίας 100.00% Δημόσιο Blockchain SOL

