401K (401K) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003084 $ 0.00003084 $ 0.00003084 Κατώτ. 24H $ 0.00003607 $ 0.00003607 $ 0.00003607 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003084$ 0.00003084 $ 0.00003084 Υψηλ. 24H $ 0.00003607$ 0.00003607 $ 0.00003607 Υψηλή συνέχεια $ 0.00474828$ 0.00474828 $ 0.00474828 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000298$ 0.0000298 $ 0.0000298 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.44%

401K (401K) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003216. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 401K μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003084 και ενός υψηλού $ 0.00003607, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 401K είναι $ 0.00474828, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000298.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 401K έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, +3.67% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

401K (401K) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 30.81K$ 30.81K $ 30.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 30.81K$ 30.81K $ 30.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 958.22M 958.22M 958.22M Συνολικός Όγκος 958,217,270.6830955 958,217,270.6830955 958,217,270.6830955

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 401K είναι $ 30.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 401K είναι 958.22M, με συνολική προσφορά 958217270.6830955. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 30.81K