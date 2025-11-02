1DEV (1DEV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00017689 Υψηλ. 24H $ 0.00022468 Υψηλή συνέχεια $ 0.00079996 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007646 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.96%

1DEV (1DEV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0002231. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 1DEV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017689 και ενός υψηλού $ 0.00022468, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 1DEV είναι $ 0.00079996, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007646.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 1DEV έχει αλλάξει κατά +2.83% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

1DEV (1DEV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 189.62K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 223.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 849.96M Συνολικός Όγκος 999,957,587.649775

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 1DEV είναι $ 189.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 1DEV είναι 849.96M, με συνολική προσφορά 999957587.649775. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 223.09K