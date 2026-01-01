ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFuturesGOLDEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Η σημερινή live τιμή του Ucan fix life in1day σήμερα είναι 0.00349 USD. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι 1 3,490,000 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 1 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα!Η σημερινή live τιμή του Ucan fix life in1day σήμερα είναι 0.00349 USD. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι 1 3,490,000 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 1 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα!

Περισσότερα για το 1

Πληροφορίες Τιμής 1

Τι είναι το 1

Επίσημος Ιστότοπος 1

Tokenomics 1

Προβλέψεις Τιμών 1

Ιστορικό 1

Οδηγός Αγοράς 1

Μετατροπέας νομίσματος 1-σε-Fiat

Spot 1

1 Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Ucan fix life in1day Λογότ.

Τιμή Ucan fix life in1day(1)

Live Τιμή 1 1 σε USD

$0.00349
$0.00349$0.00349
+11.53%1D
USD
Ucan fix life in1day (1) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2026-01-23 01:55:06 (UTC+8)

Ucan fix life in1day Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή Ucan fix life in1day (1) σήμερα είναι $ 0.00349, με μεταβολή 11.53% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής 1 σε USD είναι $ 0.00349 ανά 1.

Το Ucan fix life in1day σήμερα κατατάσσεται στο #1293 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 3.49M, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 1.00B 1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του 1 κινήθηκαν μεταξύ $ 0.002943 (χαμηλό) και $ 0.0078 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.017344509630410575 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.001408711790331318.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το 1 κινήθηκε -6.16% την τελευταία ώρα και +16.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 73.93K.

Ucan fix life in1day (1) Πληροφορίες αγοράς

No.1293

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 73.93K
$ 73.93K$ 73.93K

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ucan fix life in1day είναι $ 3.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 73.93K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 1 είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.49M

Ucan fix life in1day Ιστορικό τιμών USD

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.002943
$ 0.002943$ 0.002943
Κατώτ. 24H
$ 0.0078
$ 0.0078$ 0.0078
Υψηλ. 24H

$ 0.002943
$ 0.002943$ 0.002943

$ 0.0078
$ 0.0078$ 0.0078

$ 0.017344509630410575
$ 0.017344509630410575$ 0.017344509630410575

$ 0.001408711790331318
$ 0.001408711790331318$ 0.001408711790331318

-6.16%

+11.53%

+16.33%

+16.33%

Ucan fix life in1day (1) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ucan fix life in1day για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0003608+11.53%
30 ημέρες$ +0.00049+16.33%
60 Ημέρες$ +0.00049+16.33%
90 Ημέρες$ +0.00049+16.33%
Ucan fix life in1day Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το 1 κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0003608 (+11.53%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ucan fix life in1day Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.00049 (+16.33%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ucan fix life in1day Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το 1 άλλαξε κατά $ +0.00049 (+16.33%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ucan fix life in1day Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00049 (+16.33%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ucan fix life in1day (1);

Ελέγξτε τώρα τη Ucan fix life in1day σελίδα Ιστορικό τιμών.

Πρόβλεψη τιμής για το Ucan fix life in1day

Ucan fix life in1day (1) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 4 χρόνια)
Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του 1 το 2030 είναι $ -- με ρυθμό ανάπτυξης 0.00%.
Ucan fix life in1day (1) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 14 χρόνια)

Το 2040, η τιμή του Ucan fix life in1day θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ --.

Εργαλεία MEXC
Για προβολές σεναρίων σε πραγματικό χρόνο και μια πιο εξατομικευμένη ανάλυση, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο πρόβλεψης τιμών της MEXC και τις πληροφορίες αγοράς AI.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτά τα σενάρια είναι ενδεικτικά και εκπαιδευτικά. Τα κρυπτονομίσματα είναι ευμετάβλητα - διεξάγετε τη δική σας έρευνα (DYOR) πριν λάβετε αποφάσεις.
Θέλετε να μάθετε ποια θα είναι η τιμή του Ucan fix life in1day το 2026–2027; Επισκεφθείτε τη σελίδα μας Πρόβλεψη Τιμών για προβλέψεις τιμών 1 για τα έτη 2026–2027 κάνοντας κλικ στην επιλογή Ucan fix life in1day Πρόβλεψη Τιμών.

Πώς να αγοράσετε και να επενδύσετε σε Ucan fix life in1day

Έτοιμοι να ξεκινήσετε με το Ucan fix life in1day; Η αγορά του 1 είναι γρήγορη και φιλική προς τους αρχάριους στη MEXC. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τις συναλλαγές μόλις πραγματοποιήσετε την πρώτη σας αγορά. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τον πλήρη οδηγό μας για το πώς να αγοράσετε Ucan fix life in1day. Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση 5 βημάτων που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στην αγορά Ucan fix life in1day (1).

Βήμα 1

Εγγραφείτε για Λογαριασμό και Ολοκληρώστε το KYC

Αρχικά, εγγραφείτε για λογαριασμό και ολοκληρώστε το KYC στη MEXC. Αυτό μπορεί να γίνει στον επίσημο ιστότοπο της MEXC ή στην εφαρμογή MEXC, χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας.
Βήμα 2

Προσθέστε USDT, USDC ή USDE στο Πορτοφόλι σας

Τα USDT, USDC και USDE διευκολύνουν τις συναλλαγές στη MEXC. Μπορείτε να αγοράσετε USDT, USDC και USDE μέσω τραπεζικού εμβάσματος, εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή συναλλαγών P2P.
Βήμα 3

Μεταβείτε στη Σελίδα Συναλλαγών Spot

Στον ιστότοπο της MEXC, κάντε κλικ στην ενότητα "Spot" στην επάνω μπάρα και αναζητήστε τα token της επιλογής σας.
Βήμα 4

Επιλέξτε τα Token σας

Με πάνω από -- διαθέσιμα token, μπορείτε εύκολα να αγοράσετε Bitcoin, Ethereum και άλλα δημοφιλή token.
Βήμα 5

Ολοκληρώστε την Αγορά σας

Εισαγάγετε το ποσό των token ή το ισοδύναμο ποσό στο τοπικό σας νόμισμα. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αγορά" και το Ucan fix life in1day θα πιστωθεί αμέσως στο πορτοφόλι σας.
Οδηγός: Πώς να αγοράσετε Ucan fix life in1day(1)

Τι μπορείτε να κάνετε με Ucan fix life in1day

Η κατοχή Ucan fix life in1day σας επιτρέπει να ανοίξετε περισσότερες πόρτες σε σχέση με την απλή αγορά και διακράτηση. Μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε BTC σε εκατοντάδες αγορές, να κερδίζετε παθητικές ανταμοιβές μέσω προϊόντων ευέλικτου staking και αποταμίευσης ή να αξιοποιείτε επαγγελματικά εργαλεία συναλλαγών για να αυξάνετε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, έμπειρος επενδυτής, η MEXC σας διευκολύνει να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές σας στα κρύπτο. Ακολουθούν οι τέσσερις κορυφαίοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα Bitcoin tokens σας

  • Εξερευνήστε την Αγορά Spot της MEXC

    Εξερευνήστε την Αγορά Spot της MEXC

    Κάντε συναλλαγές σε 2.800+ tokens με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις.

    Συναλλαγές Futures

    Συναλλαγές Futures

    Συναλλαγές με μόχλευση έως και 500x και μεγάλη ρευστότητα.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Κάντε staking σε tokens και κερδίστε καταπληκτικά airdrops.

    MEXC πριν από τη διάθεση στην αγορά

    MEXC πριν από τη διάθεση στην αγορά

    Αγοράστε και πουλήστε νέα tokens πριν από την επίσημη καταχώρισή τους.

Συναλλαγές με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις στη MEXC

Η αγορά Ucan fix life in1day (1) στη MEXC σημαίνει μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Ως μία από τις πλατφόρμες κρύπτο με τις χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά, η MEXC σας βοηθά να μειώσετε το κόστος από την πρώτη κιόλας συναλλαγή σας.

Προμήθειες συναλλαγών spot:
--
Ειδικός Διαπραγματευτής
--
Λήπτης
Προμήθειες συναλλαγών futures:
--
Ειδικός Διαπραγματευτής
--
Λήπτης

Ελέγξτε τις ανταγωνιστικές προμήθειες συναλλαγών της MEXC

Επιπλέον, μπορείτε να εμπορεύεστε επιλεγμένα spot tokens χωρίς καμία απολύτως προμήθεια μέσω του Zero Fee Fest της MEXC.

Ucan fix life in1day Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ucan fix life in1day, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Ucan fix life in1day
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ucan fix life in1day

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2026-01-23 01:55:06 (UTC+8)

Ucan fix life in1day (1) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
01-20 22:09:49Ενημερώσεις κλάδου
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Ενημερώσεις κλάδου
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Ενημερώσεις κλάδου
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
01-19 08:14:46Ενημερώσεις κλάδου
European and US Tariff Threats Resurface, Crypto Market 'Flash Crashes' Monday Morning
01-19 07:38:00Πολύτιμα Μέταλλα
Spot Gold and Silver Both Hit New All-time Highs
01-18 14:28:43Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Market Sentiment Remains "Neutral," Showing Overall Recovery from Previous Levels

Ucan fix life in1day Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025
Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025
Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Εξερευνήστε περισσότερα για το Ucan fix life in1day

1 USDT (Εκτέλεση συναλλαγών Futures)

Επενδύστε μακροπρ. ή βραχυπρ. σε 1 με μόχλευση. Εξερευνήστε τις συναλλαγές futures 1 USDT στη MEXC και επωφεληθείτε από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Συναλλαγή αγορών Ucan fix life in1day (1) στο MEXC

Εξερευνήστε τις αγορές Spot και Futures, δείτε τις ζωντανές τιμές Ucan fix life in1day, τον όγκο και κάντε απευθείας συναλλαγές.

Ζευγάρια
Τιμή
Αλλαγή 24 Ωρών
Όγκος 24 Ωρών
1/USDT
$0.00349
$0.00349$0.00349
+11.39%
0.00% (USDT)

Περισσότερα κρυπτονομίσματα για να εξερευνήσετε

Κορυφαία κρυπτονομίσματα με δεδομένα αγοράς διαθέσιμα στο MEXC

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01144
$0.01144$0.01144

+281.33%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03110
$0.03110$0.03110

+211.00%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02550
$0.02550$0.02550

+325.00%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01268
$0.01268$0.01268

+153.60%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02550
$0.02550$0.02550

+325.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01144
$0.01144$0.01144

+281.33%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000000073
$0.0000000000073$0.0000000000073

+329.41%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03110
$0.03110$0.03110

+211.00%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.0000000000380
$0.0000000000380$0.0000000000380

+79.24%

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής 1-σε-USD

Ποσό

1
1
USD
USD

1 1 = 0.00349 USD