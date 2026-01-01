Ucan fix life in1day Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή Ucan fix life in1day (1) σήμερα είναι $ 0.00349, με μεταβολή 11.53% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής 1 σε USD είναι $ 0.00349 ανά 1.

Το Ucan fix life in1day σήμερα κατατάσσεται στο #1293 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 3.49M, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 1.00B 1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του 1 κινήθηκαν μεταξύ $ 0.002943 (χαμηλό) και $ 0.0078 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.017344509630410575 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.001408711790331318.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το 1 κινήθηκε -6.16% την τελευταία ώρα και +16.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 73.93K.

Ucan fix life in1day (1) Πληροφορίες αγοράς

Κατάταξη No.1293 Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Όγκος (24 ώρες) $ 73.93K$ 73.93K $ 73.93K Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Μέγιστη Προμήθεια 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Συνολικός Όγκος 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ποσοστό κυκλοφορίας 100.00% Δημόσιο Blockchain BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ucan fix life in1day είναι $ 3.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 73.93K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 1 είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.49M