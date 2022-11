11. Sonstiges

(a)Gesamte Vereinbarung - Diese Vereinbarung stellt die gesamte Einigung und Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf den Inhalt der vorliegenden Vereinbarung dar. Zwischen den Parteien bestehen keine anderen Vereinbarungen, Absprachen, Beschränkungen, Zusicherungen oder Garantien als die, die in dieser Vereinbarung enthalten sind oder auf die in dieser Vereinbarung verwiesen wird. Nichts was in den von Ihnen eingereichten Dokumenten enthalten ist, ändert oder ergänzt diese Vereinbarung. Wir können die Vereinbarung von Zeit zu Zeit aktualisieren, die aktuelle Version wird datiert sein. Eine aktualisierte Version der Vereinbarung finden Sie auf dieser Webseite. Wenn Sie die MEXC-Dienste weiterhin nutzen, erklären Sie sich mit der jeweils aktuellen Version der Vereinbarung einverstanden.

(b) Aufrechterhaltung - Jede Bestimmung dieser Vereinbarung, die dem Nutzer oder MEXC eine Verpflichtung nach Kündigung oder Ablauf dieser Vereinbarung vorgibt, bleibt auch nach Kündigung oder Ablauf dieser Vereinbarung bestehen und ist für die Parteien verbindlich.

(c) Vollmacht - Wenn Sie diesen Vertrag im Namen eines Unternehmens, einer Organisation oder einer anderen nicht individuellen Person abschließen, sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie die Vollmacht haben, diese Organisation an diesen Vertrag zu binden.

(d) Verzicht - Ein Verzicht unsererseits auf eine Bestimmung dieser Vereinbarung gilt nicht als Verzicht auf eine andere Bestimmung, unabhängig davon, ob diese gleichartig ist oder nicht und stellt somit keinen dauerhaften Verzicht dar. Eine Verzichtserklärung ist nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich verfasst wurde.

(e) Trennbarkeit - Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung für nichtig oder nicht durchsetzbar befunden werden, so wird diese Bestimmung aus der Vereinbarung herausgelöst, die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung bleiben bestehen, und die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung werden so ausgelegt, dass die Absicht der Parteien, wie sie in den Bestimmungen dieser Vereinbarung zum Ausdruck kommt, umgesetzt wird.

(f) Keine Agentur - Diese Vereinbarung begründet kein Partnerschafts-, Agentur-, Treuhand- oder Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien. Die Parteien sind und bleiben zu jeder Zeit unabhängige Vertragspartner. Es gibt keine weiteren Drittbegünstigten in dieser Vereinbarung.

(g) Keine Verbandsklagen - Alle Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns werden auf individueller Basis beigelegt, und Sie erklären sich damit einverstanden, keine Sammel- oder Verbandsklagen gegen uns, einschließlich unserer zukünftigen Tochtergesellschaften, zu erheben oder sich daran zu beteiligen.

(h) Schiedsgericht - Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Meinungsverschiedenheiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben oder mit dieser in Verbindung stehen, durch ein Schiedsgericht unter der Leitung der internationalen Schiedsstelle von Singapur in Übereinstimmung mit der jeweils gültigen Schiedsgerichtsordnung der internationalen Schiedsstelle von Singapur, die durch Verweis in diesen Abschnitt aufgenommen wird, beigelegt und entschieden werden. Der Sitz des Schiedsgerichts ist in Singapur. Das Schiedsgericht besteht aus einem (1) Richter. Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch. Ungeachtet des Vorstehenden können alle Streitigkeiten, die sich aus Fragen des intellektuellen Eigentums oder des Datenschutzes ergeben, vor ein Gericht gebracht werden.

(i) Anwendbares Recht und Gerichtsstand - Diese Vereinbarung wird durch die Gesetze von Singapur geregelt und ist in Übereinstimmung mit diesen auszulegen. Alle Klagen, die in Bezug auf diese Vereinbarung, die Datenschutzerklärung oder andere Dokumente im Zusammenhang mit den von uns bereitgestellten Diensten erhoben werden, sind ausschließlich vor den Gerichten in Singapur einzureichen. Alle Parteien dieser Vereinbarung erklären sich unwiderruflich damit einverstanden, sich der Rechtsprechung und dem Gerichtsstand der genannten Gerichte zu unterwerfen, und erklären sich damit einverstanden, auf jeglichen Einspruch im Rahmen der Doctrine of forum non convenience zu verzichten.

(j) Sprache - Diese Vereinbarung wurde in englischer Sprache verfasst. Auch wenn es Übersetzungen dieser Vereinbarung in anderen Sprachen zur Verfügung gestellt werden, kann es sein, dass diese Übersetzungen nicht auf dem neuesten Stand oder unvollständig sind. Dementsprechend erklären Sie sich damit einverstanden, dass im Falle eines Widerspruchs zwischen der englischen Version und einer anderen Sprache die englische Version dieser Vereinbarung ausschlaggebend ist.