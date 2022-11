MEXC Global wurde 2018 gegründet und gilt als Börse für Hochleistungs- und Megatransaktions-Matching-Technologie. Das Team von MEXC Global zählt zu den Wegbereitern und Pionieren der Finanz- und Blockchain-Technologie. Gegenwärtig betreut MEXC Global 10 Mio.+ Nutzer in mehr als 170 Ländern auf der ganzen Welt und wir fangen gerade erst an. Dieses großartige Ergebnis ist ein bedeutender Meilenstein und MEXC Global hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigste Plattform für neue Trader und erfahrene Investoren zu werden, die auf ihrem Weg weiterkommen wollen.

MEXC ist auf den wichtigsten Kontinenten und in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt präsent und wird entweder direkt oder über Partner von einigen der renommiertesten Gerichtsbarkeiten der Welt reguliert. MEXC Global bietet auch lokalisierte Sprachunterstützung für Investoren aus verschiedenen Ländern, um ihnen den Handel zu erleichtern. Die Börse bei MEXC Global ist eine Hochleistungs-Handelsmaschine, die von Experten aus der Bankenbranche entwickelt wurde und in der Lage ist, 1,4 Millionen Transaktionen pro Sekunde abzuschließen, was zu bahnbrechender Effizienz und verbesserter Leistung führt. Die Benutzersicherheit hat bei MEXC Global höchste Priorität, weshalb unsere Server unabhängig voneinander in mehreren Ländern gehostet werden, um eine optimale Datenintegrität und -sicherheit zu gewährleisten.