YAPE (YAPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00889149 24H Hoch $ 0.00920356 Allzeithoch $ 0.087726 Niedrigster Preis $ 0.00889149 Preisänderung (1H) +0.23% Preisänderung (1T) -2.29% Preisänderung (7T) -27.10%

Der Echtzeitpreis von YAPE (YAPE) beträgt $0.00898585. In den letzten 24 Stunden wurde YAPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00889149 und einem Höchstpreis von $ 0.00920356 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YAPE liegt bei $ 0.087726, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00889149.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YAPE im letzten Stunde um +0.23%, in den letzten 24 Stunden um -2.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

YAPE (YAPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 169.34K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 169.34K Umlaufangebot 18.85M Gesamtangebot 18,845,271.61203556

Die aktuelle Marktkapitalisierung von YAPE beträgt $ 169.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YAPE liegt bei 18.85M, das Gesamtangebot bei 18845271.61203556. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 169.34K.