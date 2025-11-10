YAPE (YAPE) Tokenomics

YAPE (YAPE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu YAPE (YAPE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:15:15 (UTC+8)
USD

YAPE (YAPE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für YAPE (YAPE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 114.73K
Gesamtangebot:
$ 18.85M
Umlaufangebot:
$ 18.85M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 114.73K
Allzeithoch:
$ 0.087726
Allzeittief:
$ 0.00564596
Aktueller Preis:
$ 0.00608782
YAPE (YAPE)-Informationen

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

Offizielle Website:
https://yape.club/
Whitepaper:
https://yape-club.gitbook.io/docs

YAPE (YAPE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von YAPE (YAPE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von YAPE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele YAPE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von YAPE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des YAPE -Tokens!

YAPE Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich YAPE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose YAPE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

