Waveform by Virtuals (WAVE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00706305 $ 0.00706305 $ 0.00706305 24H Tief $ 0.00794829 $ 0.00794829 $ 0.00794829 24H Hoch 24H Tief $ 0.00706305$ 0.00706305 $ 0.00706305 24H Hoch $ 0.00794829$ 0.00794829 $ 0.00794829 Allzeithoch $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 Niedrigster Preis $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 Preisänderung (1H) +0.85% Preisänderung (1T) -9.99% Preisänderung (7T) +2.06% Preisänderung (7T) +2.06%

Der Echtzeitpreis von Waveform by Virtuals (WAVE) beträgt $0.00712503. In den letzten 24 Stunden wurde WAVE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00706305 und einem Höchstpreis von $ 0.00794829 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAVE liegt bei $ 0.01712062, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00486369.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAVE im letzten Stunde um +0.85%, in den letzten 24 Stunden um -9.99% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Waveform by Virtuals (WAVE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Waveform by Virtuals beträgt $ 7.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAVE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.07M.