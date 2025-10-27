MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Waveform by Virtuals (WAVE) /

Waveform by Virtuals (WAVE)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Waveform by Virtuals-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark WAVE in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Waveform by Virtuals zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Waveform by Virtuals Preisprognose für 2025–2050 (USD) Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Waveform by Virtuals potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.007287 erreichen. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Waveform by Virtuals potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.007652 erreichen. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von WAVE im Jahr 2027 $ 0.008034 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von WAVE im Jahr 2028 $ 0.008436 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WAVE im Jahr 2029 bei $ 0.008858 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WAVE im Jahr 2030 bei $ 0.009301 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Waveform by Virtuals potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.015150 erreichen. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Waveform by Virtuals potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.024678 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.007287 0.00%

2026 $ 0.007652 5.00%

2027 $ 0.008034 10.25%

2028 $ 0.008436 15.76%

2029 $ 0.008858 21.55%

2030 $ 0.009301 27.63%

2031 $ 0.009766 34.01%

2032 $ 0.010254 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.010767 47.75%

2034 $ 0.011305 55.13%

2035 $ 0.011870 62.89%

2036 $ 0.012464 71.03%

2037 $ 0.013087 79.59%

2038 $ 0.013742 88.56%

2039 $ 0.014429 97.99%

2040 $ 0.015150 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Waveform by Virtuals Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.007287 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.007288 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.007294 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.007317 0.41% Waveform by Virtuals (WAVE) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für WAVE am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.007287 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für WAVE bei $0.007288 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Waveform by Virtuals (WAVE) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für WAVE bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.007294 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Waveform by Virtuals (WAVE) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für WAVE bei $0.007317 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Waveform by Virtuals Preisstatistiken
Der aktuelle WAVE-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt WAVE über ein Umlaufangebot von 1.00B und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 7.29M.

Waveform by Virtuals Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Waveform by Virtuals beträgt der aktuelle Preis von Waveform by Virtuals 0.007287USD. Das umlaufende Angebot von Waveform by Virtuals (WAVE) liegt bei 1.00B WAVE , was zu einer Marktkapitalisierung von $7,285,666 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -1.94% $ -0.000144 $ 0.007432 $ 0.007063

7 Tage 1.31% $ 0.000095 $ 0.007971 $ 0.004876

30 Tage 14.95% $ 0.001089 $ 0.007971 $ 0.004876 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Waveform by Virtuals eine Preisbewegung von $-0.000144 gezeigt, was einer Wertveränderung von -1.94% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Waveform by Virtuals zu einem Höchstpreis von $0.007971 und einem Tiefstpreis von $0.004876 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 1.31% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von WAVE für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Waveform by Virtuals eine Veränderung von 14.95% erfahren, was etwa $0.001089 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass WAVE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Waveform by Virtuals (WAVE)? Das Waveform by Virtuals Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von WAVE basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Waveform by Virtuals im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von WAVE berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Waveform by Virtuals beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von WAVE. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von WAVE, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Waveform by Virtuals zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für WAVE wichtig?

WAVE Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in WAVE zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird WAVE am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von WAVE nächster Monat? Laut dem Waveform by Virtuals (WAVE) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte WAVE-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 WAVE im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Waveform by Virtuals (WAVE) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird WAVE um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von WAVE im Jahr 2027? Für Waveform by Virtuals (WAVE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 WAVE bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von WAVE im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Waveform by Virtuals (WAVE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von WAVE im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Waveform by Virtuals (WAVE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 WAVE im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Waveform by Virtuals (WAVE) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird WAVE um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die WAVE-Preisprognose für 2040? Für Waveform by Virtuals (WAVE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 WAVE bis 2040 -- erreichen soll.