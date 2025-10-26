TTAJ (TTAJ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00442209 $ 0.00442209 $ 0.00442209 24H Tief $ 0.00455286 $ 0.00455286 $ 0.00455286 24H Hoch 24H Tief $ 0.00442209$ 0.00442209 $ 0.00442209 24H Hoch $ 0.00455286$ 0.00455286 $ 0.00455286 Allzeithoch $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Niedrigster Preis $ 0.00272401$ 0.00272401 $ 0.00272401 Preisänderung (1H) +1.01% Preisänderung (1T) +2.54% Preisänderung (7T) +3.60% Preisänderung (7T) +3.60%

Der Echtzeitpreis von TTAJ (TTAJ) beträgt $0.00455472. In den letzten 24 Stunden wurde TTAJ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00442209 und einem Höchstpreis von $ 0.00455286 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TTAJ liegt bei $ 0.00996565, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00272401.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TTAJ im letzten Stunde um +1.01%, in den letzten 24 Stunden um +2.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TTAJ (TTAJ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 504.58K$ 504.58K $ 504.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 504.58K$ 504.58K $ 504.58K Umlaufangebot 111.00M 111.00M 111.00M Gesamtangebot 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TTAJ beträgt $ 504.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TTAJ liegt bei 111.00M, das Gesamtangebot bei 111000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 504.58K.