Der Echtzeitpreis von OpenVPP beträgt heute 0.02848 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OVPP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OVPP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

OpenVPP Logo

OpenVPP Kurs(OVPP)

1 OVPP zu USD Echtzeitpreis:

$0.02848
-7.56%1D
USD
OpenVPP (OVPP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:16:40 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02819
24H Tief
$ 0.033
24H Hoch

$ 0.02819
$ 0.033
$ 0.28680257838566486
$ 0.000026830293467548
-4.40%

-7.56%

-25.27%

-25.27%

Der Echtzeitpreis von OpenVPP (OVPP) beträgt $ 0.02848. In den letzten 24 Stunden wurde OVPP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02819 und einem Höchstpreis von $ 0.033 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OVPP liegt bei $ 0.28680257838566486, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000026830293467548.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OVPP im letzten Stunde um -4.40%, in den letzten 24 Stunden um -7.56% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenVPP (OVPP) Marktinformationen

No.690

$ 28.48M
$ 671.09K
$ 28.48M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenVPP beträgt $ 28.48M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 671.09K. Das Umlaufangebot von OVPP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.48M.

OpenVPP (OVPP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von OpenVPP für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0023292-7.56%
30 Tage$ -0.0305-51.72%
60 Tage$ -0.00152-5.07%
90 Tage$ -0.00152-5.07%
OpenVPP-Preisänderung heute

Heute verzeichnete OVPP eine Veränderung von $ -0.0023292 (-7.56%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

OpenVPP 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0305(-51.72%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

OpenVPP 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete OVPP eine Veränderung von $ -0.00152 (-5.07%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

OpenVPP 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00152 (-5.07%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von OpenVPP (OVPP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem OpenVPP-Preisverlauf an.

Was ist OpenVPP (OVPP)

OpenVPP bietet ein digitales Zahlungsnetzwerk für die 10-Billionen-Dollar-Energie- und Versorgungsindustrie. Entwickelt, um die weltweiten Energiesystem-Zahlungen zu verbinden, kombiniert OpenVPP regulierte, abrechnungsfähige Messtechnik, Messung, Verifizierung und sofortige Abrechnung für Distributed Energy Resources (DERs) im globalen Maßstab.

OpenVPP ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre OpenVPP Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- OVPP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu OpenVPP auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr OpenVPP-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

OpenVPP-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OpenVPP (OVPP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OpenVPP-(OVPP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OpenVPP zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OpenVPP-Preisprognose an!

OpenVPP (OVPP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OpenVPP (OVPP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OVPP Token!

Wie kauft man OpenVPP OVPP

Suchen Sie nach wie man OpenVPP kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können OpenVPP direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

OVPP zu lokalen Währungen

OpenVPP Ressource

Für ein tieferes Verständnis von OpenVPP sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle OpenVPP Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu OpenVPP

Wie viel ist OpenVPP (OVPP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OVPP in USD beträgt 0.02848 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OVPP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OVPP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02848. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OpenVPP?
Die Marktkapitalisierung von OVPP beträgt $ 28.48M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OVPP?
Das Umlaufangebot von OVPP beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OVPP?
OVPP erreichte einen Allzeithochpreis von 0.28680257838566486 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OVPP?
OVPP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000026830293467548 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OVPP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OVPP beträgt $ 671.09K USD.
Wird OVPP dieses Jahr noch steigen?
OVPP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OVPP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
OpenVPP (OVPP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

