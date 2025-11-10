TTAJ (TTAJ) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu TTAJ (TTAJ), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
TTAJ (TTAJ) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für TTAJ (TTAJ), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

TTAJ (TTAJ)-Informationen

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

Offizielle Website:
https://ttajm.com
Whitepaper:
https://medium.com/@attajamm/ttaj-digital-currency-project-white-paper-a955d399af83

TTAJ (TTAJ) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von TTAJ (TTAJ) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von TTAJ-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele TTAJ-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von TTAJ verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des TTAJ -Tokens!

TTAJ Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich TTAJ entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose TTAJ kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

