TheTrenches (TRENCHES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00012862 $ 0.00012862 $ 0.00012862 24H Tief $ 0.00014625 $ 0.00014625 $ 0.00014625 24H Hoch 24H Tief $ 0.00012862$ 0.00012862 $ 0.00012862 24H Hoch $ 0.00014625$ 0.00014625 $ 0.00014625 Allzeithoch $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Niedrigster Preis $ 0.00012862$ 0.00012862 $ 0.00012862 Preisänderung (1H) +3.03% Preisänderung (1T) -4.96% Preisänderung (7T) -18.71% Preisänderung (7T) -18.71%

Der Echtzeitpreis von TheTrenches (TRENCHES) beträgt $0.00013445. In den letzten 24 Stunden wurde TRENCHES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012862 und einem Höchstpreis von $ 0.00014625 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRENCHES liegt bei $ 0.00720189, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00012862.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRENCHES im letzten Stunde um +3.03%, in den letzten 24 Stunden um -4.96% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TheTrenches (TRENCHES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 134.81K$ 134.81K $ 134.81K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 134.81K$ 134.81K $ 134.81K Umlaufangebot 999.86M 999.86M 999.86M Gesamtangebot 999,859,902.260519 999,859,902.260519 999,859,902.260519

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TheTrenches beträgt $ 134.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRENCHES liegt bei 999.86M, das Gesamtangebot bei 999859902.260519. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 134.81K.