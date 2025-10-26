Sus (SUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.56% Preisänderung (1T) +2.44% Preisänderung (7T) -4.76% Preisänderung (7T) -4.76%

Der Echtzeitpreis von Sus (SUS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUS liegt bei $ 0.00493113, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUS im letzten Stunde um +0.56%, in den letzten 24 Stunden um +2.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sus (SUS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Umlaufangebot 999.66M 999.66M 999.66M Gesamtangebot 999,656,220.854412 999,656,220.854412 999,656,220.854412

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sus beträgt $ 20.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUS liegt bei 999.66M, das Gesamtangebot bei 999656220.854412. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.70K.