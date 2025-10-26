Der Echtzeitpreis von River beträgt heute 7.2208 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RIVER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RIVER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von River beträgt heute 7.2208 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RIVER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RIVER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über RIVER

RIVER-Preisinformationen

RIVER-Whitepaper

Offizielle RIVER-Website

RIVER-Tokenökonomie

RIVER-Preisprognose

RIVER Verlauf

RIVER Kaufanleitung

RIVER-zu-Fiat-Währungsrechner

RIVER Spot

RIVER USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

River Logo

River Kurs(RIVER)

1 RIVER zu USD Echtzeitpreis:

$7.2208
$7.2208$7.2208
+2.79%1D
USD
River (RIVER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:20:45 (UTC+8)

River (RIVER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 6.5249
$ 6.5249$ 6.5249
24H Tief
$ 7.6317
$ 7.6317$ 7.6317
24H Hoch

$ 6.5249
$ 6.5249$ 6.5249

$ 7.6317
$ 7.6317$ 7.6317

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-0.97%

+2.79%

+76.75%

+76.75%

Der Echtzeitpreis von River (RIVER) beträgt $ 7.2208. In den letzten 24 Stunden wurde RIVER zwischen einem Tiefstpreis von $ 6.5249 und einem Höchstpreis von $ 7.6317 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RIVER liegt bei $ 10.246419991222751, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.137662800262792.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RIVER im letzten Stunde um -0.97%, in den letzten 24 Stunden um +2.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +76.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

River (RIVER) Marktinformationen

No.267

$ 141.53M
$ 141.53M$ 141.53M

$ 699.07K
$ 699.07K$ 699.07K

$ 722.08M
$ 722.08M$ 722.08M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von River beträgt $ 141.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 699.07K. Das Umlaufangebot von RIVER liegt bei 19.60M, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 722.08M.

River (RIVER)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von River für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.195992+2.79%
30 Tage$ +4.8093+199.43%
60 Tage$ +6.7208+1,344.16%
90 Tage$ +6.7208+1,344.16%
River-Preisänderung heute

Heute verzeichnete RIVER eine Veränderung von $ +0.195992 (+2.79%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

River 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +4.8093(+199.43%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

River 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete RIVER eine Veränderung von $ +6.7208 (+1,344.16%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

River 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +6.7208 (+1,344.16%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von River (RIVER) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem River-Preisverlauf an.

Was ist River (RIVER)

River entwickelt ein Chain-Abstraktions-Stablecoin-System, das Cross-Chain-Sicherheiten, Rendite und Liquidität ermöglicht – alles ohne Bridging. Angetrieben vom Omni-CDP-Stablecoin satUSD können Benutzer nativ in verschiedenen Ökosystemen profitieren, Hebel einsetzen und skalieren.

River ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre River Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- RIVER Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu River auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr River-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

River-Preisprognose (USD)

Wie viel wird River (RIVER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre River-(RIVER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für River zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die River-Preisprognose an!

River (RIVER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von River (RIVER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RIVER Token!

Wie kauft man River RIVER

Suchen Sie nach wie man River kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können River direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RIVER zu lokalen Währungen

1 River(RIVER) in VND
190,015.352
1 River(RIVER) in AUD
A$11.047824
1 River(RIVER) in GBP
5.4156
1 River(RIVER) in EUR
6.209888
1 River(RIVER) in USD
$7.2208
1 River(RIVER) in MYR
RM30.471776
1 River(RIVER) in TRY
302.840352
1 River(RIVER) in JPY
¥1,097.5616
1 River(RIVER) in ARS
ARS$10,761.230448
1 River(RIVER) in RUB
574.847888
1 River(RIVER) in INR
634.058448
1 River(RIVER) in IDR
Rp120,346.618528
1 River(RIVER) in PHP
424.222
1 River(RIVER) in EGP
￡E.343.060208
1 River(RIVER) in BRL
R$38.847904
1 River(RIVER) in CAD
C$10.10912
1 River(RIVER) in BDT
884.764624
1 River(RIVER) in NGN
10,541.28488
1 River(RIVER) in COP
$27,987.531968
1 River(RIVER) in ZAR
R.124.631008
1 River(RIVER) in UAH
303.63464
1 River(RIVER) in TZS
T.Sh.17,962.173248
1 River(RIVER) in VES
Bs1,530.8096
1 River(RIVER) in CLP
$6,794.7728
1 River(RIVER) in PKR
Rs2,028.828176
1 River(RIVER) in KZT
3,888.4008
1 River(RIVER) in THB
฿235.75912
1 River(RIVER) in TWD
NT$222.689472
1 River(RIVER) in AED
د.إ26.500336
1 River(RIVER) in CHF
Fr5.704432
1 River(RIVER) in HKD
HK$56.033408
1 River(RIVER) in AMD
֏2,765.494192
1 River(RIVER) in MAD
.د.م66.575776
1 River(RIVER) in MXN
$133.22376
1 River(RIVER) in SAR
ريال27.078
1 River(RIVER) in ETB
Br1,102.543952
1 River(RIVER) in KES
KSh932.855152
1 River(RIVER) in JOD
د.أ5.1195472
1 River(RIVER) in PLN
26.35592
1 River(RIVER) in RON
лв31.554896
1 River(RIVER) in SEK
kr67.87552
1 River(RIVER) in BGN
лв12.130944
1 River(RIVER) in HUF
Ft2,422.21736
1 River(RIVER) in CZK
150.986928
1 River(RIVER) in KWD
د.ك2.2095648
1 River(RIVER) in ILS
23.684224
1 River(RIVER) in BOB
Bs49.82352
1 River(RIVER) in AZN
12.27536
1 River(RIVER) in TJS
SM67.297856
1 River(RIVER) in GEL
19.568368
1 River(RIVER) in AOA
Kz6,624.578544
1 River(RIVER) in BHD
.د.ب2.7150208
1 River(RIVER) in BMD
$7.2208
1 River(RIVER) in DKK
kr46.357536
1 River(RIVER) in HNL
L188.751712
1 River(RIVER) in MUR
328.763024
1 River(RIVER) in NAD
$124.631008
1 River(RIVER) in NOK
kr72.208
1 River(RIVER) in NZD
$12.491984
1 River(RIVER) in PAB
B/.7.2208
1 River(RIVER) in PGK
K30.399568
1 River(RIVER) in QAR
ر.ق26.283712
1 River(RIVER) in RSD
дин.729.228592
1 River(RIVER) in UZS
soʻm88,058.522496
1 River(RIVER) in ALL
L599.3264
1 River(RIVER) in ANG
ƒ12.925232
1 River(RIVER) in AWG
ƒ12.925232
1 River(RIVER) in BBD
$14.4416
1 River(RIVER) in BAM
KM12.130944
1 River(RIVER) in BIF
Fr21,294.1392
1 River(RIVER) in BND
$9.314832
1 River(RIVER) in BSD
$7.2208
1 River(RIVER) in JMD
$1,157.85528
1 River(RIVER) in KHR
29,116.0708
1 River(RIVER) in KMF
Fr3,061.6192
1 River(RIVER) in LAK
156,973.909904
1 River(RIVER) in LKR
රු2,192.740336
1 River(RIVER) in MDL
L122.681392
1 River(RIVER) in MGA
Ar32,673.253504
1 River(RIVER) in MOP
P57.7664
1 River(RIVER) in MVR
110.47824
1 River(RIVER) in MWK
MK12,536.103088
1 River(RIVER) in MZN
MT461.40912
1 River(RIVER) in NPR
रु1,013.728112
1 River(RIVER) in PYG
51,209.9136
1 River(RIVER) in RWF
Fr10,462.9392
1 River(RIVER) in SBD
$59.643808
1 River(RIVER) in SCR
100.946784
1 River(RIVER) in SRD
$286.882384
1 River(RIVER) in SVC
$63.109792
1 River(RIVER) in SZL
L124.414384
1 River(RIVER) in TMT
m25.345008
1 River(RIVER) in TND
د.ت21.1641648
1 River(RIVER) in TTD
$48.957024
1 River(RIVER) in UGX
Sh25,157.2672
1 River(RIVER) in XAF
Fr4,072.5312
1 River(RIVER) in XCD
$19.49616
1 River(RIVER) in XOF
Fr4,072.5312
1 River(RIVER) in XPF
Fr736.5216
1 River(RIVER) in BWP
P103.040816
1 River(RIVER) in BZD
$14.513808
1 River(RIVER) in CVE
$687.708992
1 River(RIVER) in DJF
Fr1,278.0816
1 River(RIVER) in DOP
$462.564448
1 River(RIVER) in DZD
د.ج939.931536
1 River(RIVER) in FJD
$16.391216
1 River(RIVER) in GNF
Fr62,784.856
1 River(RIVER) in GTQ
Q55.23912
1 River(RIVER) in GYD
$1,510.59136
1 River(RIVER) in ISK
kr888.1584

River Ressource

Für ein tieferes Verständnis von River sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle River Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu River

Wie viel ist River (RIVER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RIVER in USD beträgt 7.2208 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RIVER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RIVER-zu-USD-Preis beträgt $ 7.2208. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von River?
Die Marktkapitalisierung von RIVER beträgt $ 141.53M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RIVER?
Das Umlaufangebot von RIVER beträgt 19.60M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RIVER?
RIVER erreichte einen Allzeithochpreis von 10.246419991222751 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RIVER?
RIVER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.137662800262792 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RIVER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RIVER beträgt $ 699.07K USD.
Wird RIVER dieses Jahr noch steigen?
RIVER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RIVER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:20:45 (UTC+8)

River (RIVER) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

RIVER-zu-USD-Rechner

Menge

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.2208 USD

RIVER handeln

RIVER/USDT
$7.2208
$7.2208$7.2208
+2.79%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,841.04
$111,841.04$111,841.04

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,964.52
$3,964.52$3,964.52

+0.80%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04831
$0.04831$0.04831

-29.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0333
$6.0333$6.0333

-17.81%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

+1.29%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,841.04
$111,841.04$111,841.04

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,964.52
$3,964.52$3,964.52

+0.80%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6478
$2.6478$2.6478

+1.91%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

+1.29%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19742
$0.19742$0.19742

+0.60%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0001
$1.0001$1.0001

+1,566.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000115
$0.000000000000115$0.000000000000115

+15.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049027
$0.049027$0.049027

-85.99%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1496
$0.1496$0.1496

-86.18%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0001
$1.0001$1.0001

+1,566.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000258
$0.0000000000000000000258$0.0000000000000000000258

+134.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15626
$0.15626$0.15626

+91.26%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115494
$0.115494$0.115494

+46.28%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%