Streme (STREME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000503 24H Hoch $ 0.00000573 Allzeithoch $ 0.00004477 Niedrigster Preis $ 0.00000433 Preisänderung (1H) +1.80% Preisänderung (1T) +4.67% Preisänderung (7T) +13.03%

Der Echtzeitpreis von Streme (STREME) beträgt $0.00000543. In den letzten 24 Stunden wurde STREME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000503 und einem Höchstpreis von $ 0.00000573 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STREME liegt bei $ 0.00004477, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000433.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STREME im letzten Stunde um +1.80%, in den letzten 24 Stunden um +4.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Streme (STREME) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 510.25K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 510.25K Umlaufangebot 94.27B Gesamtangebot 94,273,600,962.97768

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Streme beträgt $ 510.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STREME liegt bei 94.27B, das Gesamtangebot bei 94273600962.97768. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 510.25K.