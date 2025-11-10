Streme (STREME) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Streme (STREME), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:09:01 (UTC+8)
Streme (STREME) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Streme (STREME), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 356.28K
$ 356.28K$ 356.28K
Gesamtangebot:
$ 95.02B
$ 95.02B$ 95.02B
Umlaufangebot:
$ 95.02B
$ 95.02B$ 95.02B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 356.28K
$ 356.28K$ 356.28K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

Streme (STREME)-Informationen

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

Offizielle Website:
https://streme.fun

Streme (STREME) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Streme (STREME) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von STREME-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele STREME-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von STREME verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des STREME -Tokens!

