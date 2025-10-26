Polyagent (POLYAGENT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -6.48% Preisänderung (1T) +4.36% Preisänderung (7T) -15.93% Preisänderung (7T) -15.93%

Der Echtzeitpreis von Polyagent (POLYAGENT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde POLYAGENT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POLYAGENT liegt bei $ 0.00213733, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POLYAGENT im letzten Stunde um -6.48%, in den letzten 24 Stunden um +4.36% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Polyagent (POLYAGENT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.93K$ 44.93K $ 44.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.93K$ 44.93K $ 44.93K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,962,474.739856 999,962,474.739856 999,962,474.739856

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polyagent beträgt $ 44.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POLYAGENT liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999962474.739856. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.93K.