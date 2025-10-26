Der Echtzeitpreis von ATLA beträgt heute 56.8413 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ATLA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ATLA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ATLA beträgt heute 56.8413 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ATLA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ATLA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ATLA

ATLA-Preisinformationen

ATLA-Whitepaper

Offizielle ATLA-Website

ATLA-Tokenökonomie

ATLA-Preisprognose

ATLA Verlauf

ATLA Kaufanleitung

ATLA-zu-Fiat-Währungsrechner

ATLA Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

ATLA Logo

ATLA Kurs(ATLA)

1 ATLA zu USD Echtzeitpreis:

$56.8414
$56.8414$56.8414
-1.07%1D
USD
ATLA (ATLA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:47:24 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 56.1744
$ 56.1744$ 56.1744
24H Tief
$ 58.0415
$ 58.0415$ 58.0415
24H Hoch

$ 56.1744
$ 56.1744$ 56.1744

$ 58.0415
$ 58.0415$ 58.0415

--
----

--
----

+0.28%

-1.06%

+6.26%

+6.26%

Der Echtzeitpreis von ATLA (ATLA) beträgt $ 56.8413. In den letzten 24 Stunden wurde ATLA zwischen einem Tiefstpreis von $ 56.1744 und einem Höchstpreis von $ 58.0415 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ATLA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ATLA im letzten Stunde um +0.28%, in den letzten 24 Stunden um -1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ATLA (ATLA) Marktinformationen

--
----

$ 20.70M
$ 20.70M$ 20.70M

$ 170.52B
$ 170.52B$ 170.52B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ATLA beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 20.70M. Das Umlaufangebot von ATLA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 3000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 170.52B.

ATLA (ATLA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ATLA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.614781-1.06%
30 Tage$ +22.7192+66.58%
60 Tage$ +36.7052+182.28%
90 Tage$ +56.7163+45,373.04%
ATLA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ATLA eine Veränderung von $ -0.614781 (-1.06%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ATLA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +22.7192(+66.58%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ATLA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ATLA eine Veränderung von $ +36.7052 (+182.28%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ATLA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +56.7163 (+45,373.04%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ATLA (ATLA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ATLA-Preisverlauf an.

Was ist ATLA (ATLA)

Die modulare, mehrschichtige, EVM-kompatible Smart-Contract-Plattform und Blockchain-Netzwerk, das Sicherheit und Dezentralisierung betont und gleichzeitig Skalierbarkeit und Interoperabilität gewährleistet. ATLETA ist eine Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, die Digitalisierung des Sports zu schützen und zu beschleunigen, die Tokenisierung analoger Güter zu ermöglichen und die Transformation der Sportmärkte von privaten zu öffentlichen Märkten voranzutreiben. In RUST geschrieben und mit dem Substrate Framework entwickelt, erbt ATLETA eine Vielzahl von kampferprobten techno-ökonomischen Grundlagen, die eine höhere Transaktionseffizienz, Abwicklungsgarantien und breitere Programmierparadigmen ermöglichen als alternative öffentliche Netzwerke.

ATLA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ATLA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ATLA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ATLA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ATLA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ATLA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ATLA (ATLA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ATLA-(ATLA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ATLA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ATLA-Preisprognose an!

ATLA (ATLA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ATLA (ATLA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ATLA Token!

Wie kauft man ATLA ATLA

Suchen Sie nach wie man ATLA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ATLA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ATLA zu lokalen Währungen

1 ATLA(ATLA) in VND
1,495,778.8095
1 ATLA(ATLA) in AUD
A$86.967189
1 ATLA(ATLA) in GBP
42.630975
1 ATLA(ATLA) in EUR
48.883518
1 ATLA(ATLA) in USD
$56.8413
1 ATLA(ATLA) in MYR
RM239.870286
1 ATLA(ATLA) in TRY
2,383.924122
1 ATLA(ATLA) in JPY
¥8,639.8776
1 ATLA(ATLA) in ARS
ARS$84,711.157803
1 ATLA(ATLA) in RUB
4,525.135893
1 ATLA(ATLA) in INR
4,991.234553
1 ATLA(ATLA) in IDR
Rp947,354.621058
1 ATLA(ATLA) in PHP
3,339.426375
1 ATLA(ATLA) in EGP
￡E.2,700.530163
1 ATLA(ATLA) in BRL
R$305.806194
1 ATLA(ATLA) in CAD
C$79.57782
1 ATLA(ATLA) in BDT
6,964.764489
1 ATLA(ATLA) in NGN
82,979.771805
1 ATLA(ATLA) in COP
$220,314.605148
1 ATLA(ATLA) in ZAR
R.981.080838
1 ATLA(ATLA) in UAH
2,390.176665
1 ATLA(ATLA) in TZS
T.Sh.141,396.144228
1 ATLA(ATLA) in VES
Bs12,050.3556
1 ATLA(ATLA) in CLP
$53,487.6633
1 ATLA(ATLA) in PKR
Rs15,970.700061
1 ATLA(ATLA) in KZT
30,609.04005
1 ATLA(ATLA) in THB
฿1,855.868445
1 ATLA(ATLA) in TWD
NT$1,752.985692
1 ATLA(ATLA) in AED
د.إ208.607571
1 ATLA(ATLA) in CHF
Fr44.904627
1 ATLA(ATLA) in HKD
HK$441.088488
1 ATLA(ATLA) in AMD
֏21,769.649487
1 ATLA(ATLA) in MAD
.د.م524.076786
1 ATLA(ATLA) in MXN
$1,048.721985
1 ATLA(ATLA) in SAR
ريال213.154875
1 ATLA(ATLA) in ETB
Br8,679.098097
1 ATLA(ATLA) in KES
KSh7,343.327547
1 ATLA(ATLA) in JOD
د.أ40.3004817
1 ATLA(ATLA) in PLN
207.470745
1 ATLA(ATLA) in RON
лв248.396481
1 ATLA(ATLA) in SEK
kr534.30822
1 ATLA(ATLA) in BGN
лв95.493384
1 ATLA(ATLA) in HUF
Ft19,067.414085
1 ATLA(ATLA) in CZK
1,188.551583
1 ATLA(ATLA) in KWD
د.ك17.3934378
1 ATLA(ATLA) in ILS
186.439464
1 ATLA(ATLA) in BOB
Bs392.20497
1 ATLA(ATLA) in AZN
96.63021
1 ATLA(ATLA) in TJS
SM529.760916
1 ATLA(ATLA) in GEL
154.039923
1 ATLA(ATLA) in AOA
Kz52,147.913859
1 ATLA(ATLA) in BHD
.د.ب21.3723288
1 ATLA(ATLA) in BMD
$56.8413
1 ATLA(ATLA) in DKK
kr364.921146
1 ATLA(ATLA) in HNL
L1,485.831582
1 ATLA(ATLA) in MUR
2,587.984389
1 ATLA(ATLA) in NAD
$981.080838
1 ATLA(ATLA) in NOK
kr568.413
1 ATLA(ATLA) in NZD
$98.335449
1 ATLA(ATLA) in PAB
B/.56.8413
1 ATLA(ATLA) in PGK
K239.301873
1 ATLA(ATLA) in QAR
ر.ق206.902332
1 ATLA(ATLA) in RSD
дин.5,740.402887
1 ATLA(ATLA) in UZS
soʻm693,186.474456
1 ATLA(ATLA) in ALL
L4,717.8279
1 ATLA(ATLA) in ANG
ƒ101.745927
1 ATLA(ATLA) in AWG
ƒ101.745927
1 ATLA(ATLA) in BBD
$113.6826
1 ATLA(ATLA) in BAM
KM95.493384
1 ATLA(ATLA) in BIF
Fr167,624.9937
1 ATLA(ATLA) in BND
$73.325277
1 ATLA(ATLA) in BSD
$56.8413
1 ATLA(ATLA) in JMD
$9,114.502455
1 ATLA(ATLA) in KHR
229,198.331925
1 ATLA(ATLA) in KMF
Fr24,100.7112
1 ATLA(ATLA) in LAK
1,235,680.410069
1 ATLA(ATLA) in LKR
රු17,260.997571
1 ATLA(ATLA) in MDL
L965.733687
1 ATLA(ATLA) in MGA
Ar257,200.061544
1 ATLA(ATLA) in MOP
P454.7304
1 ATLA(ATLA) in MVR
869.67189
1 ATLA(ATLA) in MWK
MK98,682.749343
1 ATLA(ATLA) in MZN
MT3,632.15907
1 ATLA(ATLA) in NPR
रु7,979.950107
1 ATLA(ATLA) in PYG
403,118.4996
1 ATLA(ATLA) in RWF
Fr82,363.0437
1 ATLA(ATLA) in SBD
$469.509138
1 ATLA(ATLA) in SCR
794.641374
1 ATLA(ATLA) in SRD
$2,258.304849
1 ATLA(ATLA) in SVC
$496.792962
1 ATLA(ATLA) in SZL
L979.375599
1 ATLA(ATLA) in TMT
m199.512963
1 ATLA(ATLA) in TND
د.ت166.6018503
1 ATLA(ATLA) in TTD
$385.384014
1 ATLA(ATLA) in UGX
Sh198,035.0892
1 ATLA(ATLA) in XAF
Fr32,058.4932
1 ATLA(ATLA) in XCD
$153.47151
1 ATLA(ATLA) in XOF
Fr32,058.4932
1 ATLA(ATLA) in XPF
Fr5,797.8126
1 ATLA(ATLA) in BWP
P811.125351
1 ATLA(ATLA) in BZD
$114.251013
1 ATLA(ATLA) in CVE
$5,413.565412
1 ATLA(ATLA) in DJF
Fr10,060.9101
1 ATLA(ATLA) in DOP
$3,641.253678
1 ATLA(ATLA) in DZD
د.ج7,399.032021
1 ATLA(ATLA) in FJD
$129.029751
1 ATLA(ATLA) in GNF
Fr494,235.1035
1 ATLA(ATLA) in GTQ
Q434.835945
1 ATLA(ATLA) in GYD
$11,891.19996
1 ATLA(ATLA) in ISK
kr6,991.4799

ATLA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ATLA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle ATLA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ATLA

Wie viel ist ATLA (ATLA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ATLA in USD beträgt 56.8413 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ATLA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ATLA-zu-USD-Preis beträgt $ 56.8413. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ATLA?
Die Marktkapitalisierung von ATLA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ATLA?
Das Umlaufangebot von ATLA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ATLA?
ATLA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ATLA?
ATLA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ATLA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ATLA beträgt $ 20.70M USD.
Wird ATLA dieses Jahr noch steigen?
ATLA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ATLA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:47:24 (UTC+8)

ATLA (ATLA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ATLA-zu-USD-Rechner

Menge

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 56.8413 USD

ATLA handeln

ATLA/USDT
$56.8414
$56.8414$56.8414
-1.13%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.81
$111,838.81$111,838.81

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.20
$3,959.20$3,959.20

+0.67%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05084
$0.05084$0.05084

-25.88%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0230
$6.0230$6.0230

-17.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+1.18%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.81
$111,838.81$111,838.81

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.20
$3,959.20$3,959.20

+0.67%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6342
$2.6342$2.6342

+1.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+1.18%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19709
$0.19709$0.19709

+0.43%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1609
$1.1609$1.1609

+1,834.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000111
$0.000000000000111$0.000000000000111

+11.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052089
$0.052089$0.052089

+6,845.20%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1424
$0.1424$0.1424

-86.84%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1609
$1.1609$1.1609

+1,834.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15625
$0.15625$0.15625

+91.24%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009020
$0.000000000000000009020$0.000000000000000009020

+64.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03350
$0.03350$0.03350

+35.84%