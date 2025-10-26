Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 Niedrigster Preis $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Paimon Cursor SPV Token (CRSR) beträgt $350.24. In den letzten 24 Stunden wurde CRSR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRSR liegt bei $ 353.83, der bisherige Tiefstpreis bei $ 338.32.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRSR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Umlaufangebot 2.86K 2.86K 2.86K Gesamtangebot 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Paimon Cursor SPV Token beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRSR liegt bei 2.86K, das Gesamtangebot bei 2857.14285714286. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.00M.