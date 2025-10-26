Der Echtzeitpreis von Tradoor beträgt heute 2.7549 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRADOOR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRADOOR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Tradoor beträgt heute 2.7549 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRADOOR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRADOOR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$2.7549
+4.86%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:27:45 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 2.4
24H Tief
$ 3.2666
24H Hoch

$ 2.4
$ 3.2666
--
--
-2.97%

+4.86%

+24.46%

+24.46%

Der Echtzeitpreis von Tradoor (TRADOOR) beträgt $ 2.7549. In den letzten 24 Stunden wurde TRADOOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.4 und einem Höchstpreis von $ 3.2666 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRADOOR liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRADOOR im letzten Stunde um -2.97%, in den letzten 24 Stunden um +4.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tradoor (TRADOOR) Marktinformationen

--
$ 362.48K
$ 165.29M
--
60,000,000
BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tradoor beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 362.48K. Das Umlaufangebot von TRADOOR liegt bei --, das Gesamtangebot bei 60000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 165.29M.

Tradoor (TRADOOR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Tradoor für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.127683+4.86%
30 Tage$ +0.1083+4.09%
60 Tage$ +2.6549+2,654.90%
90 Tage$ +2.6549+2,654.90%
Tradoor-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TRADOOR eine Veränderung von $ +0.127683 (+4.86%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Tradoor 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.1083(+4.09%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Tradoor 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TRADOOR eine Veränderung von $ +2.6549 (+2,654.90%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Tradoor 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +2.6549 (+2,654.90%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Tradoor (TRADOOR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Tradoor-Preisverlauf an.

Was ist Tradoor (TRADOOR)

Tradoor ist der schnellste und benutzerfreundlichste Weg, um Optionen und Perps im Web, auf dem Handy und in Telegram zu handeln. Beginnen Sie mit weniger Geld im Voraus und profitieren Sie von privaten Trades mit nur einem Tippen – ohne versteckte Kosten.

Tradoor ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Tradoor Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TRADOOR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Tradoor auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Tradoor-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Tradoor-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Tradoor (TRADOOR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Tradoor-(TRADOOR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Tradoor zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Tradoor-Preisprognose an!

Tradoor (TRADOOR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tradoor (TRADOOR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TRADOOR Token!

Wie kauft man Tradoor TRADOOR

Suchen Sie nach wie man Tradoor kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Tradoor direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TRADOOR zu lokalen Währungen

Für ein tieferes Verständnis von Tradoor sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Tradoor Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Tradoor

Wie viel ist Tradoor (TRADOOR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TRADOOR in USD beträgt 2.7549 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TRADOOR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TRADOOR-zu-USD-Preis beträgt $ 2.7549. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tradoor?
Die Marktkapitalisierung von TRADOOR beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TRADOOR?
Das Umlaufangebot von TRADOOR beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TRADOOR?
TRADOOR erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TRADOOR?
TRADOOR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TRADOOR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TRADOOR beträgt $ 362.48K USD.
Wird TRADOOR dieses Jahr noch steigen?
TRADOOR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TRADOOR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:27:45 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

