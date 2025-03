Was ist Optio (OPT)

Optio Blockchain is a user-first, decentralized ecosystem designed to return data ownership and value to individuals instead of Big Tech corporations. Unlike traditional platforms that exploit user data for profit, Optio enables users to monetize their engagement through its Proof-of-Impact (PoI) protocol, earning OPT tokens simply by interacting with applications in the ecosystem. The project aims to shift the business model of the internet from one based on surveillance and exploitation to one based on empowerment, fairness, and equity.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Optio (OPT) Ressource Whitepaper Offizielle Website