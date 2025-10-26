Lybra (LBR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0103216 24H Hoch $ 0.01143614 Allzeithoch $ 4.48 Niedrigster Preis $ 0.00873927 Preisänderung (1H) -1.34% Preisänderung (1T) -1.27% Preisänderung (7T) -19.24%

Der Echtzeitpreis von Lybra (LBR) beträgt $0.0112825. In den letzten 24 Stunden wurde LBR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0103216 und einem Höchstpreis von $ 0.01143614 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LBR liegt bei $ 4.48, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00873927.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LBR im letzten Stunde um -1.34%, in den letzten 24 Stunden um -1.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lybra (LBR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 467.21K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.10M Umlaufangebot 41.17M Gesamtangebot 97,308,488.95829636

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lybra beträgt $ 467.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LBR liegt bei 41.17M, das Gesamtangebot bei 97308488.95829636. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.10M.