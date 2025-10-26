Der Echtzeitpreis von Lybra beträgt heute 0.0112825 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LBR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LBR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Lybra beträgt heute 0.0112825 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LBR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LBR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Lybra Logo

Lybra Preis (LBR)

Nicht aufgelistet

1 LBR zu USD Echtzeitpreis:

$0.01128161
$0.01128161$0.01128161
-1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Lybra (LBR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:57:17 (UTC+8)

Lybra (LBR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0103216
$ 0.0103216$ 0.0103216
24H Tief
$ 0.01143614
$ 0.01143614$ 0.01143614
24H Hoch

$ 0.0103216
$ 0.0103216$ 0.0103216

$ 0.01143614
$ 0.01143614$ 0.01143614

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.00873927
$ 0.00873927$ 0.00873927

-1.34%

-1.27%

-19.24%

-19.24%

Der Echtzeitpreis von Lybra (LBR) beträgt $0.0112825. In den letzten 24 Stunden wurde LBR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0103216 und einem Höchstpreis von $ 0.01143614 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LBR liegt bei $ 4.48, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00873927.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LBR im letzten Stunde um -1.34%, in den letzten 24 Stunden um -1.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lybra (LBR) Marktinformationen

$ 467.21K
$ 467.21K$ 467.21K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

41.17M
41.17M 41.17M

97,308,488.95829636
97,308,488.95829636 97,308,488.95829636

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lybra beträgt $ 467.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LBR liegt bei 41.17M, das Gesamtangebot bei 97308488.95829636. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.10M.

Lybra (LBR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Lybra zu USD bei $ -0.00014555269782835.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Lybra zu USD bei $ -0.0020572612.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Lybra zu USD bei $ -0.0060460108.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Lybra zu USD bei $ -0.013972708236414285.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00014555269782835-1.27%
30 Tage$ -0.0020572612-18.23%
60 Tage$ -0.0060460108-53.58%
90 Tage$ -0.013972708236414285-55.32%

Was ist Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Lybra (LBR) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Lybra-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Lybra (LBR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lybra-(LBR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lybra zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Lybra-Preisprognose an!

LBR zu lokalen Währungen

Lybra (LBR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Lybra (LBR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LBR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Lybra (LBR)

Wie viel ist Lybra (LBR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LBR in USD beträgt 0.0112825 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LBR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LBR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0112825. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lybra?
Die Marktkapitalisierung von LBR beträgt $ 467.21K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LBR?
Das Umlaufangebot von LBR beträgt 41.17M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LBR?
LBR erreichte einen Allzeithochpreis von 4.48 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LBR?
LBR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00873927 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LBR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LBR beträgt -- USD.
Wird LBR dieses Jahr noch steigen?
LBR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LBR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:57:17 (UTC+8)

Lybra (LBR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

