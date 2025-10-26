Hype Sphere (SPHERE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002723 $ 0.00002723 $ 0.00002723 24H Tief $ 0.00003317 $ 0.00003317 $ 0.00003317 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002723$ 0.00002723 $ 0.00002723 24H Hoch $ 0.00003317$ 0.00003317 $ 0.00003317 Allzeithoch $ 0.00062285$ 0.00062285 $ 0.00062285 Niedrigster Preis $ 0.00002098$ 0.00002098 $ 0.00002098 Preisänderung (1H) -0.20% Preisänderung (1T) +19.41% Preisänderung (7T) +28.52% Preisänderung (7T) +28.52%

Der Echtzeitpreis von Hype Sphere (SPHERE) beträgt $0.00003251. In den letzten 24 Stunden wurde SPHERE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002723 und einem Höchstpreis von $ 0.00003317 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPHERE liegt bei $ 0.00062285, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002098.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPHERE im letzten Stunde um -0.20%, in den letzten 24 Stunden um +19.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hype Sphere (SPHERE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hype Sphere beträgt $ 32.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPHERE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.51K.