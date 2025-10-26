Der Echtzeitpreis von FUSION beträgt heute 0.00830674 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FSN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FSN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FUSION beträgt heute 0.00830674 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FSN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FSN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

FUSION Preis (FSN)

Nicht aufgelistet

1 FSN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00830674
$0.00830674$0.00830674
-0.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
FUSION (FSN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:45:58 (UTC+8)

FUSION (FSN) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von FUSION (FSN) beträgt $0.00830674. In den letzten 24 Stunden wurde FSN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00818264 und einem Höchstpreis von $ 0.00838679 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FSN liegt bei $ 9.76, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006601.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FSN im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um -0.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FUSION (FSN) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FUSION beträgt $ 649.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FSN liegt bei 78.23M, das Gesamtangebot bei 78766088.125. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 654.29K.

FUSION (FSN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FUSION zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FUSION zu USD bei $ -0.0015955719.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FUSION zu USD bei $ -0.0042269660.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FUSION zu USD bei $ +0.00280284070995668.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.95%
30 Tage$ -0.0015955719-19.20%
60 Tage$ -0.0042269660-50.88%
90 Tage$ +0.00280284070995668+50.92%

Was ist FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FUSION (FSN) Ressource

FUSION-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FUSION (FSN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FUSION-(FSN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FUSION zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FUSION-Preisprognose an!

FSN zu lokalen Währungen

FUSION (FSN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FUSION (FSN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FSN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FUSION (FSN)

Wie viel ist FUSION (FSN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FSN in USD beträgt 0.00830674 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FSN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FSN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00830674. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FUSION?
Die Marktkapitalisierung von FSN beträgt $ 649.88K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FSN?
Das Umlaufangebot von FSN beträgt 78.23M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FSN?
FSN erreichte einen Allzeithochpreis von 9.76 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FSN?
FSN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00006601 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FSN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FSN beträgt -- USD.
Wird FSN dieses Jahr noch steigen?
FSN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FSN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
FUSION (FSN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

