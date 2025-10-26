FUSION (FSN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00818264 $ 0.00818264 $ 0.00818264 24H Tief $ 0.00838679 $ 0.00838679 $ 0.00838679 24H Hoch 24H Tief $ 0.00818264$ 0.00818264 $ 0.00818264 24H Hoch $ 0.00838679$ 0.00838679 $ 0.00838679 Allzeithoch $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Niedrigster Preis $ 0.00006601$ 0.00006601 $ 0.00006601 Preisänderung (1H) +0.40% Preisänderung (1T) -0.95% Preisänderung (7T) -9.32% Preisänderung (7T) -9.32%

Der Echtzeitpreis von FUSION (FSN) beträgt $0.00830674. In den letzten 24 Stunden wurde FSN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00818264 und einem Höchstpreis von $ 0.00838679 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FSN liegt bei $ 9.76, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006601.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FSN im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um -0.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FUSION (FSN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 649.88K$ 649.88K $ 649.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 654.29K$ 654.29K $ 654.29K Umlaufangebot 78.23M 78.23M 78.23M Gesamtangebot 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FUSION beträgt $ 649.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FSN liegt bei 78.23M, das Gesamtangebot bei 78766088.125. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 654.29K.