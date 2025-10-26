Der Echtzeitpreis von Everlyn AI beträgt heute 0.1618 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LYN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LYN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Everlyn AI beträgt heute 0.1618 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LYN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LYN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Everlyn AI Logo

Everlyn AI Kurs(LYN)

1 LYN zu USD Echtzeitpreis:

$0.1618
$0.1618$0.1618
-2.47%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:09:45 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.155
$ 0.155$ 0.155
24H Tief
$ 0.1775
$ 0.1775$ 0.1775
24H Hoch

$ 0.155
$ 0.155$ 0.155

$ 0.1775
$ 0.1775$ 0.1775

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.11034281556094892
$ 0.11034281556094892$ 0.11034281556094892

-3.70%

-2.46%

+23.51%

+23.51%

Der Echtzeitpreis von Everlyn AI (LYN) beträgt $ 0.1618. In den letzten 24 Stunden wurde LYN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.155 und einem Höchstpreis von $ 0.1775 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LYN liegt bei $ 1.0104430541406704, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.11034281556094892.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LYN im letzten Stunde um -3.70%, in den letzten 24 Stunden um -2.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Everlyn AI (LYN) Marktinformationen

No.578

$ 41.36M
$ 41.36M$ 41.36M

$ 662.27K
$ 662.27K$ 662.27K

$ 161.80M
$ 161.80M$ 161.80M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Everlyn AI beträgt $ 41.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 662.27K. Das Umlaufangebot von LYN liegt bei 255.64M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 161.80M.

Everlyn AI (LYN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Everlyn AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.004098-2.46%
30 Tage$ +0.0618+61.80%
60 Tage$ +0.0618+61.80%
90 Tage$ +0.0618+61.80%
Everlyn AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LYN eine Veränderung von $ -0.004098 (-2.46%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Everlyn AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0618(+61.80%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Everlyn AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LYN eine Veränderung von $ +0.0618 (+61.80%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Everlyn AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0618 (+61.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Everlyn AI (LYN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Everlyn AI-Preisverlauf an.

Was ist Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI ist das erste Web3-native KI-Videoprotokoll und erzeugt mit seinem proprietären Basismodell Everlyn-1 innerhalb von nur 25 Sekunden Videos in Kinoqualität.

Everlyn AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Everlyn AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LYN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Everlyn AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Everlyn AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Everlyn AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Everlyn AI (LYN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Everlyn AI-(LYN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Everlyn AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Everlyn AI-Preisprognose an!

Everlyn AI (LYN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Everlyn AI (LYN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LYN Token!

Wie kauft man Everlyn AI LYN

Suchen Sie nach wie man Everlyn AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Everlyn AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LYN zu lokalen Währungen

1 Everlyn AI(LYN) in VND
4,257.767
1 Everlyn AI(LYN) in AUD
A$0.247554
1 Everlyn AI(LYN) in GBP
0.12135
1 Everlyn AI(LYN) in EUR
0.139148
1 Everlyn AI(LYN) in USD
$0.1618
1 Everlyn AI(LYN) in MYR
RM0.682796
1 Everlyn AI(LYN) in TRY
6.785892
1 Everlyn AI(LYN) in JPY
¥24.5936
1 Everlyn AI(LYN) in ARS
ARS$241.132158
1 Everlyn AI(LYN) in RUB
12.880898
1 Everlyn AI(LYN) in INR
14.207658
1 Everlyn AI(LYN) in IDR
Rp2,696.665588
1 Everlyn AI(LYN) in PHP
9.50575
1 Everlyn AI(LYN) in EGP
￡E.7.687118
1 Everlyn AI(LYN) in BRL
R$0.870484
1 Everlyn AI(LYN) in CAD
C$0.22652
1 Everlyn AI(LYN) in BDT
19.825354
1 Everlyn AI(LYN) in NGN
236.20373
1 Everlyn AI(LYN) in COP
$627.130328
1 Everlyn AI(LYN) in ZAR
R.2.792668
1 Everlyn AI(LYN) in UAH
6.80369
1 Everlyn AI(LYN) in TZS
T.Sh.402.487208
1 Everlyn AI(LYN) in VES
Bs34.3016
1 Everlyn AI(LYN) in CLP
$152.2538
1 Everlyn AI(LYN) in PKR
Rs45.460946
1 Everlyn AI(LYN) in KZT
87.1293
1 Everlyn AI(LYN) in THB
฿5.28277
1 Everlyn AI(LYN) in TWD
NT$4.989912
1 Everlyn AI(LYN) in AED
د.إ0.593806
1 Everlyn AI(LYN) in CHF
Fr0.127822
1 Everlyn AI(LYN) in HKD
HK$1.255568
1 Everlyn AI(LYN) in AMD
֏61.967782
1 Everlyn AI(LYN) in MAD
.د.م1.491796
1 Everlyn AI(LYN) in MXN
$2.98521
1 Everlyn AI(LYN) in SAR
ريال0.60675
1 Everlyn AI(LYN) in ETB
Br24.705242
1 Everlyn AI(LYN) in KES
KSh20.902942
1 Everlyn AI(LYN) in JOD
د.أ0.1147162
1 Everlyn AI(LYN) in PLN
0.59057
1 Everlyn AI(LYN) in RON
лв0.707066
1 Everlyn AI(LYN) in SEK
kr1.52092
1 Everlyn AI(LYN) in BGN
лв0.271824
1 Everlyn AI(LYN) in HUF
Ft54.27581
1 Everlyn AI(LYN) in CZK
3.383238
1 Everlyn AI(LYN) in KWD
د.ك0.0495108
1 Everlyn AI(LYN) in ILS
0.530704
1 Everlyn AI(LYN) in BOB
Bs1.11642
1 Everlyn AI(LYN) in AZN
0.27506
1 Everlyn AI(LYN) in TJS
SM1.507976
1 Everlyn AI(LYN) in GEL
0.438478
1 Everlyn AI(LYN) in AOA
Kz148.440174
1 Everlyn AI(LYN) in BHD
.د.ب0.0608368
1 Everlyn AI(LYN) in BMD
$0.1618
1 Everlyn AI(LYN) in DKK
kr1.038756
1 Everlyn AI(LYN) in HNL
L4.229452
1 Everlyn AI(LYN) in MUR
7.366754
1 Everlyn AI(LYN) in NAD
$2.792668
1 Everlyn AI(LYN) in NOK
kr1.618
1 Everlyn AI(LYN) in NZD
$0.279914
1 Everlyn AI(LYN) in PAB
B/.0.1618
1 Everlyn AI(LYN) in PGK
K0.681178
1 Everlyn AI(LYN) in QAR
ر.ق0.588952
1 Everlyn AI(LYN) in RSD
дин.16.340182
1 Everlyn AI(LYN) in UZS
soʻm1,973.170416
1 Everlyn AI(LYN) in ALL
L13.4294
1 Everlyn AI(LYN) in ANG
ƒ0.289622
1 Everlyn AI(LYN) in AWG
ƒ0.289622
1 Everlyn AI(LYN) in BBD
$0.3236
1 Everlyn AI(LYN) in BAM
KM0.271824
1 Everlyn AI(LYN) in BIF
Fr477.1482
1 Everlyn AI(LYN) in BND
$0.208722
1 Everlyn AI(LYN) in BSD
$0.1618
1 Everlyn AI(LYN) in JMD
$25.94463
1 Everlyn AI(LYN) in KHR
652.41805
1 Everlyn AI(LYN) in KMF
Fr68.6032
1 Everlyn AI(LYN) in LAK
3,517.391234
1 Everlyn AI(LYN) in LKR
රු49.133806
1 Everlyn AI(LYN) in MDL
L2.748982
1 Everlyn AI(LYN) in MGA
Ar732.125584
1 Everlyn AI(LYN) in MOP
P1.2944
1 Everlyn AI(LYN) in MVR
2.47554
1 Everlyn AI(LYN) in MWK
MK280.902598
1 Everlyn AI(LYN) in MZN
MT10.33902
1 Everlyn AI(LYN) in NPR
रु22.715102
1 Everlyn AI(LYN) in PYG
1,147.4856
1 Everlyn AI(LYN) in RWF
Fr234.4482
1 Everlyn AI(LYN) in SBD
$1.336468
1 Everlyn AI(LYN) in SCR
2.261964
1 Everlyn AI(LYN) in SRD
$6.428314
1 Everlyn AI(LYN) in SVC
$1.414132
1 Everlyn AI(LYN) in SZL
L2.787814
1 Everlyn AI(LYN) in TMT
m0.567918
1 Everlyn AI(LYN) in TND
د.ت0.4742358
1 Everlyn AI(LYN) in TTD
$1.097004
1 Everlyn AI(LYN) in UGX
Sh563.7112
1 Everlyn AI(LYN) in XAF
Fr91.2552
1 Everlyn AI(LYN) in XCD
$0.43686
1 Everlyn AI(LYN) in XOF
Fr91.2552
1 Everlyn AI(LYN) in XPF
Fr16.5036
1 Everlyn AI(LYN) in BWP
P2.308886
1 Everlyn AI(LYN) in BZD
$0.325218
1 Everlyn AI(LYN) in CVE
$15.409832
1 Everlyn AI(LYN) in DJF
Fr28.6386
1 Everlyn AI(LYN) in DOP
$10.364908
1 Everlyn AI(LYN) in DZD
د.ج21.061506
1 Everlyn AI(LYN) in FJD
$0.367286
1 Everlyn AI(LYN) in GNF
Fr1,406.851
1 Everlyn AI(LYN) in GTQ
Q1.23777
1 Everlyn AI(LYN) in GYD
$33.84856
1 Everlyn AI(LYN) in ISK
kr19.9014

Everlyn AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Everlyn AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Everlyn AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Everlyn AI

Wie viel ist Everlyn AI (LYN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LYN in USD beträgt 0.1618 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LYN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LYN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1618. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Everlyn AI?
Die Marktkapitalisierung von LYN beträgt $ 41.36M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LYN?
Das Umlaufangebot von LYN beträgt 255.64M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LYN?
LYN erreichte einen Allzeithochpreis von 1.0104430541406704 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LYN?
LYN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.11034281556094892 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LYN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LYN beträgt $ 662.27K USD.
Wird LYN dieses Jahr noch steigen?
LYN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LYN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:09:45 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

LYN-zu-USD-Rechner

Menge

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1618 USD

LYN handeln

LYN/USDT
$0.1618
$0.1618$0.1618
-2.70%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

