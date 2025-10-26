Funless (FUNLESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0003364 24H Hoch $ 0.00035754 Allzeithoch $ 0.00054808 Niedrigster Preis $ 0.00028461 Preisänderung (1H) +1.43% Preisänderung (1T) +6.41% Preisänderung (7T) +9.46%

Der Echtzeitpreis von Funless (FUNLESS) beträgt $0.00035798. In den letzten 24 Stunden wurde FUNLESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0003364 und einem Höchstpreis von $ 0.00035754 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FUNLESS liegt bei $ 0.00054808, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00028461.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FUNLESS im letzten Stunde um +1.43%, in den letzten 24 Stunden um +6.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Funless (FUNLESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 357.98K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 357.98K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Funless beträgt $ 357.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FUNLESS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 357.98K.