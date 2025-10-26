Dollar Cost Average (DCA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00301457 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -1.60% Preisänderung (1T) +3.63% Preisänderung (7T) +22.78%

Der Echtzeitpreis von Dollar Cost Average (DCA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DCA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DCA liegt bei $ 0.00301457, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DCA im letzten Stunde um -1.60%, in den letzten 24 Stunden um +3.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dollar Cost Average (DCA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 831.82K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 831.82K Umlaufangebot 999.99M Gesamtangebot 999,990,928.270082

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dollar Cost Average beträgt $ 831.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DCA liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999990928.270082. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 831.82K.