Dollar Cost Average (DCA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

+3.63%

+22.78%

+22.78%

Der Echtzeitpreis von Dollar Cost Average (DCA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DCA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DCA liegt bei $ 0.00301457, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DCA im letzten Stunde um -1.60%, in den letzten 24 Stunden um +3.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dollar Cost Average (DCA) Marktinformationen

$ 831.82K
$ 831.82K$ 831.82K

--
----

$ 831.82K
$ 831.82K$ 831.82K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270082
999,990,928.270082 999,990,928.270082

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dollar Cost Average beträgt $ 831.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DCA liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999990928.270082. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 831.82K.

Dollar Cost Average (DCA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dollar Cost Average zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dollar Cost Average zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dollar Cost Average zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dollar Cost Average zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.63%
30 Tage$ 0-43.16%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Dollar Cost Average-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dollar Cost Average (DCA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dollar Cost Average-(DCA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dollar Cost Average zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dollar Cost Average-Preisprognose an!

DCA zu lokalen Währungen

Dollar Cost Average (DCA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dollar Cost Average (DCA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DCA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Dollar Cost Average (DCA)

Wie viel ist Dollar Cost Average (DCA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DCA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DCA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DCA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dollar Cost Average?
Die Marktkapitalisierung von DCA beträgt $ 831.82K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DCA?
Das Umlaufangebot von DCA beträgt 999.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DCA?
DCA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00301457 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DCA?
DCA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DCA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DCA beträgt -- USD.
Wird DCA dieses Jahr noch steigen?
DCA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DCA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:35 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

