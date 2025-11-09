Dollar Cost Average (DCA) Tokenomics
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
Dollar Cost Average (DCA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Dollar Cost Average (DCA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von DCA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele DCA-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von DCA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DCA -Tokens!
