DOGSHIT (DOGSHIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.54% Preisänderung (1T) +6.12% Preisänderung (7T) -17.96%

Der Echtzeitpreis von DOGSHIT (DOGSHIT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOGSHIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGSHIT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGSHIT im letzten Stunde um -0.54%, in den letzten 24 Stunden um +6.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DOGSHIT (DOGSHIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.49M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.49M Umlaufangebot 60.35B Gesamtangebot 60,347,506,659.9

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DOGSHIT beträgt $ 19.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGSHIT liegt bei 60.35B, das Gesamtangebot bei 60347506659.9. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.49M.