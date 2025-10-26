Decentral Mining Protocol (DMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00156132$ 0.00156132 $ 0.00156132 Niedrigster Preis $ 0.00001624$ 0.00001624 $ 0.00001624 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -9.31% Preisänderung (7T) -9.31%

Der Echtzeitpreis von Decentral Mining Protocol (DMP) beträgt $0.00001786. In den letzten 24 Stunden wurde DMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DMP liegt bei $ 0.00156132, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001624.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DMP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -9.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Decentral Mining Protocol (DMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.86K$ 17.86K $ 17.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.86K$ 17.86K $ 17.86K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Decentral Mining Protocol beträgt $ 17.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DMP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.86K.