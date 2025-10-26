Compound USDC (CUSDC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02524005 $ 0.02524005 $ 0.02524005 24H Tief $ 0.02526887 $ 0.02526887 $ 0.02526887 24H Hoch 24H Tief $ 0.02524005$ 0.02524005 $ 0.02524005 24H Hoch $ 0.02526887$ 0.02526887 $ 0.02526887 Allzeithoch $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Niedrigster Preis $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +0.00% Preisänderung (7T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von Compound USDC (CUSDC) beträgt $0.02524936. In den letzten 24 Stunden wurde CUSDC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02524005 und einem Höchstpreis von $ 0.02526887 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CUSDC liegt bei $ 0.220912, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00620705.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CUSDC im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Compound USDC (CUSDC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 31.77M$ 31.77M $ 31.77M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 31.77M$ 31.77M $ 31.77M Umlaufangebot 1.26B 1.26B 1.26B Gesamtangebot 1,258,076,181.329341 1,258,076,181.329341 1,258,076,181.329341

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Compound USDC beträgt $ 31.77M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CUSDC liegt bei 1.26B, das Gesamtangebot bei 1258076181.329341. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.77M.