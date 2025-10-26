BlockAI (BAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.126865 $ 0.126865 $ 0.126865 24H Tief $ 0.127138 $ 0.127138 $ 0.127138 24H Hoch 24H Tief $ 0.126865$ 0.126865 $ 0.126865 24H Hoch $ 0.127138$ 0.127138 $ 0.127138 Allzeithoch $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Niedrigster Preis $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.01% Preisänderung (7T) -7.08% Preisänderung (7T) -7.08%

Der Echtzeitpreis von BlockAI (BAI) beträgt $0.126984. In den letzten 24 Stunden wurde BAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.126865 und einem Höchstpreis von $ 0.127138 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAI liegt bei $ 1.5, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.061623.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAI im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BlockAI (BAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 85.07K$ 85.07K $ 85.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 761.91K$ 761.91K $ 761.91K Umlaufangebot 669.96K 669.96K 669.96K Gesamtangebot 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BlockAI beträgt $ 85.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAI liegt bei 669.96K, das Gesamtangebot bei 6000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 761.91K.