1 BAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.126984
0.00%1D
USD
BlockAI (BAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:37:46 (UTC+8)

BlockAI (BAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.126865
24H Tief
$ 0.127138
24H Hoch

$ 0.126865
$ 0.127138
$ 1.5
$ 0.061623
0.00%

-0.01%

-7.08%

-7.08%

Der Echtzeitpreis von BlockAI (BAI) beträgt $0.126984. In den letzten 24 Stunden wurde BAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.126865 und einem Höchstpreis von $ 0.127138 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAI liegt bei $ 1.5, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.061623.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAI im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BlockAI (BAI) Marktinformationen

$ 85.07K
--
$ 761.91K
669.96K
6,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von BlockAI beträgt $ 85.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAI liegt bei 669.96K, das Gesamtangebot bei 6000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 761.91K.

BlockAI (BAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von BlockAI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von BlockAI zu USD bei $ -0.0324311167.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von BlockAI zu USD bei $ +0.0905422459.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von BlockAI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.01%
30 Tage$ -0.0324311167-25.53%
60 Tage$ +0.0905422459+71.30%
90 Tage$ 0--

Was ist BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

BlockAI (BAI) Ressource

Offizielle Website

BlockAI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BlockAI (BAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BlockAI-(BAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BlockAI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BlockAI-Preisprognose an!

BAI zu lokalen Währungen

BlockAI (BAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BlockAI (BAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu BlockAI (BAI)

Wie viel ist BlockAI (BAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BAI in USD beträgt 0.126984 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.126984. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BlockAI?
Die Marktkapitalisierung von BAI beträgt $ 85.07K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BAI?
Das Umlaufangebot von BAI beträgt 669.96K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BAI?
BAI erreichte einen Allzeithochpreis von 1.5 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BAI?
BAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.061623 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BAI beträgt -- USD.
Wird BAI dieses Jahr noch steigen?
BAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

