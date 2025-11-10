BlockAI (BAI) Tokenomics

BlockAI (BAI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu BlockAI (BAI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
BlockAI (BAI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für BlockAI (BAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 76.38K
Gesamtangebot:
$ 6.00M
Umlaufangebot:
$ 669.96K
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 684.04K
Allzeithoch:
$ 1.5
Allzeittief:
$ 0.061623
Aktueller Preis:
$ 0.114006
BlockAI (BAI)-Informationen

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

Offizielle Website:
https://blockai.dev
Whitepaper:
https://docs.blockai.dev/bai/whitepaper

BlockAI (BAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von BlockAI (BAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BAI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BAI -Tokens!

BAI Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BAI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BAI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

