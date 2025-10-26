Bitcicoin (BITCI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.11% Preisänderung (1T) -2.00% Preisänderung (7T) -0.90% Preisänderung (7T) -0.90%

Der Echtzeitpreis von Bitcicoin (BITCI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BITCI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BITCI liegt bei $ 0.120568, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BITCI im letzten Stunde um -0.11%, in den letzten 24 Stunden um -2.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitcicoin (BITCI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 187.22K$ 187.22K $ 187.22K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 461.01K$ 461.01K $ 461.01K Umlaufangebot 8.45B 8.45B 8.45B Gesamtangebot 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcicoin beträgt $ 187.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BITCI liegt bei 8.45B, das Gesamtangebot bei 20817970797.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 461.01K.