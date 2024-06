Tauchen Sie ein in die Marktstatistiken: Marktkapitalisierung, 24H-Volumen und Angebot:

Echtzeitaktualisierungen des Preises von zu USD auf MEXC bieten Anlegern und Marktbeobachtern aktuelle Informationen, die für fundierte Handelsentscheidungen in der schnelllebigen Welt der Kryptowährung entscheidend sind. Diese Kombination aus Live-Daten und umfassender Marktanalyse macht MEXC-Börse zu einer bevorzugten Plattform für diejenigen, die auf dem sich entwickelnden Kryptomarkt die Nase vorn haben möchten.

Der aktuelle Echtzeit-Preis von () heute ist -- USD mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von -- USD. Der Preis von zu USD wird in Echtzeit aktualisiert. Wichtige Marktleistungskennzahlen: - Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt -- USD - Die Preisänderung von innerhalb des Tages ist 0.00% - Es hat einen Umlaufbestand von -- USD

Was ist ()

"Angesichts des wahnsinnigen Wachstums in der Social-Trading-Landschaft von Crypto hat sich Zignaly auf die Mission gemacht, hochgeschätzte Marktmeinungen in umsetzbare Trades umzuwandeln. Daher ist die Reise von „Tweets to Trades“ jetzt automatisiert, unterstützt durch Zignalys Vermögensverwaltungsprotokoll namens Profit Sharing. Es ermöglicht Anlegern, erfahrene Händler zu finden, die ihr Portfolio verwalten können. Dies erleichtert nicht nur den Anlegern, sondern ermöglicht es erfahrenen Händlern auch, ihre Fähigkeiten mit einem äußerst lukrativen leistungsbasierten Anreizmodus namens „Erfolgsgebühr“ zu monetarisieren, während sie von den Anlegern keine Vorabgebühr verlangen. Ihr Utility Token ZIG ist das Tor zu ihrem einzigartigen NFT-Versicherungsprotokoll, das es Anlegern ermöglicht, ihre Investition bis zu einem bestimmten Drawdown-Prozentsatz zu versichern. Dies macht Zignaly viel sicherer als jede andere Plattform für soziale Investitionen. Zignaly wird auch damit beginnen, ZIG als Zahlungsmittel für die Erfolgsgebühr zu akzeptieren und den Inhabern der Münze ab dem 3. Quartal 2021 einen Rabatt auf die Handelsgebühren zu gewähren."

ist auf MEXC verfügbar, sodass Sie den Token bequem direkt auf unserer Plattform kaufen, halten, überweisen und einsetzen können. Für weitere detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite der digitalen Vermögen zu besuchen.



Wie kauft man

Suchen Sie nach einer Möglichkeit Tokens zu kaufen? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können sie direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung Wie man kauft folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC anmelden und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Nehmen Sie am Handel von -Perpetual-Futures teil

Sobald Sie sich bei MEXC angemeldet und USDT- oder Tokens erworben haben, können Sie mit dem Handel mit derivaten Produkten wie Futures beginnen, die das Potenzial für höhere Erträge bieten. Mit über vier Jahren Erfahrung in Futures-Produkten und -Operationen gilt MEXC als Nummer Eins im Bereich der globalen Liquidität. Erleben Sie den Vorteil einer bis zu 200X Hebelwirkung sowie umfassendere und engere Spreads.

Was sind -Futures?

Futures Kontrakte sind rechtliche Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von zu einem zukünftigen Datum. Futures ist eine Kontrakte-Darstellung von Krypto-Token, und die tatsächliche Abwicklung von (oder Bargeld) wird in der Zukunft stattfinden, wenn der Kontrakt ausgeführt wird.

Wenn Sie neu im Derivatehandel sind und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, erforschen Sie unsere umfassenden Artikel auf MEXC-Learn. Sie werden detaillierte Leitfäden finden, die Sie durch den Prozess der erfolgreichen Ausführung vom Futures-Handel führen.

Ressource

Für ein tiefergehendes Verständnis von erkunden Sie andere Ressourcen.

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.