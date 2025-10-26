Der Echtzeitpreis von Switchboard beträgt heute 0.10239 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWTCH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWTCH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Switchboard beträgt heute 0.10239 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWTCH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWTCH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Switchboard Logo

Switchboard Kurs(SWTCH)

1 SWTCH zu USD Echtzeitpreis:

$0.10239
$0.10239$0.10239
-0.38%1D
USD
Switchboard (SWTCH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Switchboard (SWTCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.09458
$ 0.09458$ 0.09458
24H Tief
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
24H Hoch

$ 0.09458
$ 0.09458$ 0.09458

$ 0.11
$ 0.11$ 0.11

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896

+4.66%

-0.38%

-5.51%

-5.51%

Der Echtzeitpreis von Switchboard (SWTCH) beträgt $ 0.10239. In den letzten 24 Stunden wurde SWTCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.09458 und einem Höchstpreis von $ 0.11 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWTCH liegt bei $ 0.20357481128794683, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.051817999385382896.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWTCH im letzten Stunde um +4.66%, in den letzten 24 Stunden um -0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Switchboard (SWTCH) Marktinformationen

No.945

$ 17.57M
$ 17.57M$ 17.57M

$ 101.32K
$ 101.32K$ 101.32K

$ 102.39M
$ 102.39M$ 102.39M

171.61M
171.61M 171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.16%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Switchboard beträgt $ 17.57M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 101.32K. Das Umlaufangebot von SWTCH liegt bei 171.61M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 102.39M.

Switchboard (SWTCH)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Switchboard für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003906-0.38%
30 Tage$ +0.04474+77.60%
60 Tage$ +0.06239+155.97%
90 Tage$ +0.06239+155.97%
Switchboard-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SWTCH eine Veränderung von $ -0.0003906 (-0.38%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Switchboard 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.04474(+77.60%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Switchboard 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SWTCH eine Veränderung von $ +0.06239 (+155.97%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Switchboard 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.06239 (+155.97%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Switchboard (SWTCH) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Switchboard-Preisverlauf an.

Was ist Switchboard (SWTCH)

Switchboard ist das All-in-One-Oracle und ermöglicht es Benutzern, ohne Genehmigung schnelle, anpassbare und überprüfbare Daten-Feeds für Web3- und DeFi-Anwendungen zu erstellen.

Switchboard ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Switchboard Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SWTCH Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Switchboard auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Switchboard-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Switchboard-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Switchboard (SWTCH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Switchboard-(SWTCH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Switchboard zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Switchboard-Preisprognose an!

Switchboard (SWTCH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Switchboard (SWTCH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SWTCH Token!

Wie kauft man Switchboard SWTCH

Suchen Sie nach wie man Switchboard kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Switchboard direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SWTCH zu lokalen Währungen

1 Switchboard(SWTCH) in VND
2,694.39285
1 Switchboard(SWTCH) in AUD
A$0.1566567
1 Switchboard(SWTCH) in GBP
0.0767925
1 Switchboard(SWTCH) in EUR
0.0880554
1 Switchboard(SWTCH) in USD
$0.10239
1 Switchboard(SWTCH) in MYR
RM0.4320858
1 Switchboard(SWTCH) in TRY
4.2942366
1 Switchboard(SWTCH) in JPY
¥15.56328
1 Switchboard(SWTCH) in ARS
ARS$152.5928409
1 Switchboard(SWTCH) in RUB
8.1512679
1 Switchboard(SWTCH) in INR
8.9908659
1 Switchboard(SWTCH) in IDR
Rp1,706.4993174
1 Switchboard(SWTCH) in PHP
6.0154125
1 Switchboard(SWTCH) in EGP
￡E.4.8645489
1 Switchboard(SWTCH) in BRL
R$0.5508582
1 Switchboard(SWTCH) in CAD
C$0.143346
1 Switchboard(SWTCH) in BDT
12.5458467
1 Switchboard(SWTCH) in NGN
149.4740415
1 Switchboard(SWTCH) in COP
$396.8595444
1 Switchboard(SWTCH) in ZAR
R.1.7672514
1 Switchboard(SWTCH) in UAH
4.3054995
1 Switchboard(SWTCH) in TZS
T.Sh.254.7012684
1 Switchboard(SWTCH) in VES
Bs21.70668
1 Switchboard(SWTCH) in CLP
$96.34899
1 Switchboard(SWTCH) in PKR
Rs28.7685183
1 Switchboard(SWTCH) in KZT
55.137015
1 Switchboard(SWTCH) in THB
฿3.3430335
1 Switchboard(SWTCH) in TWD
NT$3.1577076
1 Switchboard(SWTCH) in AED
د.إ0.3757713
1 Switchboard(SWTCH) in CHF
Fr0.0808881
1 Switchboard(SWTCH) in HKD
HK$0.7945464
1 Switchboard(SWTCH) in AMD
֏39.2143461
1 Switchboard(SWTCH) in MAD
.د.م0.9440358
1 Switchboard(SWTCH) in MXN
$1.8890955
1 Switchboard(SWTCH) in SAR
ريال0.3839625
1 Switchboard(SWTCH) in ETB
Br15.6339291
1 Switchboard(SWTCH) in KES
KSh13.2277641
1 Switchboard(SWTCH) in JOD
د.أ0.07259451
1 Switchboard(SWTCH) in PLN
0.3737235
1 Switchboard(SWTCH) in RON
лв0.4474443
1 Switchboard(SWTCH) in SEK
kr0.962466
1 Switchboard(SWTCH) in BGN
лв0.1720152
1 Switchboard(SWTCH) in HUF
Ft34.3467255
1 Switchboard(SWTCH) in CZK
2.1409749
1 Switchboard(SWTCH) in KWD
د.ك0.03133134
1 Switchboard(SWTCH) in ILS
0.3358392
1 Switchboard(SWTCH) in BOB
Bs0.706491
1 Switchboard(SWTCH) in AZN
0.174063
1 Switchboard(SWTCH) in TJS
SM0.9542748
1 Switchboard(SWTCH) in GEL
0.2774769
1 Switchboard(SWTCH) in AOA
Kz93.9356577
1 Switchboard(SWTCH) in BHD
.د.ب0.03849864
1 Switchboard(SWTCH) in BMD
$0.10239
1 Switchboard(SWTCH) in DKK
kr0.6573438
1 Switchboard(SWTCH) in HNL
L2.6764746
1 Switchboard(SWTCH) in MUR
4.6618167
1 Switchboard(SWTCH) in NAD
$1.7672514
1 Switchboard(SWTCH) in NOK
kr1.0239
1 Switchboard(SWTCH) in NZD
$0.1771347
1 Switchboard(SWTCH) in PAB
B/.0.10239
1 Switchboard(SWTCH) in PGK
K0.4310619
1 Switchboard(SWTCH) in QAR
ر.ق0.3726996
1 Switchboard(SWTCH) in RSD
дин.10.3403661
1 Switchboard(SWTCH) in UZS
soʻm1,248.6583368
1 Switchboard(SWTCH) in ALL
L8.49837
1 Switchboard(SWTCH) in ANG
ƒ0.1832781
1 Switchboard(SWTCH) in AWG
ƒ0.1832781
1 Switchboard(SWTCH) in BBD
$0.20478
1 Switchboard(SWTCH) in BAM
KM0.1720152
1 Switchboard(SWTCH) in BIF
Fr301.94811
1 Switchboard(SWTCH) in BND
$0.1320831
1 Switchboard(SWTCH) in BSD
$0.10239
1 Switchboard(SWTCH) in JMD
$16.4182365
1 Switchboard(SWTCH) in KHR
412.8620775
1 Switchboard(SWTCH) in KMF
Fr43.41336
1 Switchboard(SWTCH) in LAK
2,225.8695207
1 Switchboard(SWTCH) in LKR
රු31.0927713
1 Switchboard(SWTCH) in MDL
L1.7396061
1 Switchboard(SWTCH) in MGA
Ar463.3024632
1 Switchboard(SWTCH) in MOP
P0.81912
1 Switchboard(SWTCH) in MVR
1.566567
1 Switchboard(SWTCH) in MWK
MK177.7603029
1 Switchboard(SWTCH) in MZN
MT6.542721
1 Switchboard(SWTCH) in NPR
रु14.3745321
1 Switchboard(SWTCH) in PYG
726.14988
1 Switchboard(SWTCH) in RWF
Fr148.36311
1 Switchboard(SWTCH) in SBD
$0.8457414
1 Switchboard(SWTCH) in SCR
1.4314122
1 Switchboard(SWTCH) in SRD
$4.0679547
1 Switchboard(SWTCH) in SVC
$0.8948886
1 Switchboard(SWTCH) in SZL
L1.7641797
1 Switchboard(SWTCH) in TMT
m0.3593889
1 Switchboard(SWTCH) in TND
د.ت0.30010509
1 Switchboard(SWTCH) in TTD
$0.6942042
1 Switchboard(SWTCH) in UGX
Sh356.72676
1 Switchboard(SWTCH) in XAF
Fr57.74796
1 Switchboard(SWTCH) in XCD
$0.276453
1 Switchboard(SWTCH) in XOF
Fr57.74796
1 Switchboard(SWTCH) in XPF
Fr10.44378
1 Switchboard(SWTCH) in BWP
P1.4611053
1 Switchboard(SWTCH) in BZD
$0.2058039
1 Switchboard(SWTCH) in CVE
$9.7516236
1 Switchboard(SWTCH) in DJF
Fr18.12303
1 Switchboard(SWTCH) in DOP
$6.5591034
1 Switchboard(SWTCH) in DZD
د.ج13.3281063
1 Switchboard(SWTCH) in FJD
$0.2324253
1 Switchboard(SWTCH) in GNF
Fr890.28105
1 Switchboard(SWTCH) in GTQ
Q0.7832835
1 Switchboard(SWTCH) in GYD
$21.419988
1 Switchboard(SWTCH) in ISK
kr12.59397

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Switchboard

Wie viel ist Switchboard (SWTCH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SWTCH in USD beträgt 0.10239 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SWTCH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SWTCH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.10239. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Switchboard?
Die Marktkapitalisierung von SWTCH beträgt $ 17.57M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SWTCH?
Das Umlaufangebot von SWTCH beträgt 171.61M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SWTCH?
SWTCH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.20357481128794683 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SWTCH?
SWTCH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.051817999385382896 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SWTCH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SWTCH beträgt $ 101.32K USD.
Wird SWTCH dieses Jahr noch steigen?
SWTCH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SWTCH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SWTCH-zu-USD-Rechner

Menge

SWTCH
SWTCH
USD
USD

1 SWTCH = 0.10239 USD

SWTCH handeln

SWTCH/USDT
$0.10239
$0.10239$0.10239
-0.44%

