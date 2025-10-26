Der Echtzeitpreis von NVIDIA beträgt heute 183.03 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NVDAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NVDAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von NVIDIA beträgt heute 183.03 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NVDAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NVDAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

NVIDIA Logo

NVIDIA Kurs(NVDAON)

1 NVDAON zu USD Echtzeitpreis:

$183.03
$183.03$183.03
-1.31%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:04 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 176.52
$ 176.52$ 176.52
24H Tief
$ 187.19
$ 187.19$ 187.19
24H Hoch

$ 176.52
$ 176.52$ 176.52

$ 187.19
$ 187.19$ 187.19

$ 194.95340492575906
$ 194.95340492575906$ 194.95340492575906

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

+0.81%

-1.31%

-0.07%

-0.07%

Der Echtzeitpreis von NVIDIA (NVDAON) beträgt $ 183.03. In den letzten 24 Stunden wurde NVDAON zwischen einem Tiefstpreis von $ 176.52 und einem Höchstpreis von $ 187.19 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NVDAON liegt bei $ 194.95340492575906, der bisherige Tiefstpreis bei $ 164.59862286332267.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NVDAON im letzten Stunde um +0.81%, in den letzten 24 Stunden um -1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NVIDIA (NVDAON) Marktinformationen

No.1639

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 54.71K
$ 54.71K$ 54.71K

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

16.47K
16.47K 16.47K

16,473.55075522
16,473.55075522 16,473.55075522

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NVIDIA beträgt $ 3.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.71K. Das Umlaufangebot von NVDAON liegt bei 16.47K, das Gesamtangebot bei 16473.55075522. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.02M.

NVIDIA (NVDAON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von NVIDIA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -2.4295-1.31%
30 Tage$ +6.57+3.72%
60 Tage$ +63.03+52.52%
90 Tage$ +63.03+52.52%
NVIDIA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NVDAON eine Veränderung von $ -2.4295 (-1.31%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

NVIDIA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +6.57(+3.72%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

NVIDIA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NVDAON eine Veränderung von $ +63.03 (+52.52%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

NVIDIA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +63.03 (+52.52%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von NVIDIA (NVDAON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem NVIDIA-Preisverlauf an.

Was ist NVIDIA (NVDAON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

NVIDIA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre NVIDIA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NVDAON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu NVIDIA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr NVIDIA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

NVIDIA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird NVIDIA (NVDAON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre NVIDIA-(NVDAON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für NVIDIA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die NVIDIA-Preisprognose an!

NVIDIA (NVDAON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von NVIDIA (NVDAON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NVDAON Token!

Wie kauft man NVIDIA NVDAON

Suchen Sie nach wie man NVIDIA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können NVIDIA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NVDAON zu lokalen Währungen

NVIDIA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von NVIDIA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle NVIDIA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu NVIDIA

Wie viel ist NVIDIA (NVDAON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NVDAON in USD beträgt 183.03 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NVDAON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NVDAON-zu-USD-Preis beträgt $ 183.03. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NVIDIA?
Die Marktkapitalisierung von NVDAON beträgt $ 3.02M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NVDAON?
Das Umlaufangebot von NVDAON beträgt 16.47K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NVDAON?
NVDAON erreichte einen Allzeithochpreis von 194.95340492575906 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NVDAON?
NVDAON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 164.59862286332267 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NVDAON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NVDAON beträgt $ 54.71K USD.
Wird NVDAON dieses Jahr noch steigen?
NVDAON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NVDAON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:04 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

