Launchpool

Staken Sie, um Tokens von Star-Projekten zu verdienen

Gesamter Preispool (USDT)
1,239,239
Gesamtzahl der Teilnehmer
89,361
Anzahl der aufgelisteten Projekte
15
EINSTEIN

EIN

Beendet
Gesamte Airdrops
28,000,000 EIN
Eventzeitraum
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um EIN-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
80.24%
Gesamte Airdrops
14,000,000 EIN
Gesamte eingesetzte Menge
1,367,960 USDT
Teilnehmer
948

MX-Pool

Staken Sie MX, um EIN-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
7.33%
Gesamte Airdrops
7,000,000 EIN
Gesamte eingesetzte Menge
7,628,495 MX
Teilnehmer
5,771

EIN-Pool

Staken Sie EIN, um EIN-Airdrops zu verdienen

EINSTEIN
Geschätzter APR
2,995.28%
Gesamte Airdrops
7,000,000 EIN
Gesamte eingesetzte Menge
18,886,122 EIN
Teilnehmer
210
StablR USD

USDR

Beendet
Gesamte Airdrops
70,000 USDT
Eventzeitraum
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um USDT-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
207.08%
Gesamte Airdrops
50,000 USDT
Gesamte eingesetzte Menge
1,781,074 USDT
Teilnehmer
1,141

MX-Pool

Staken Sie MX, um USDT-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
7.18%
Gesamte Airdrops
10,000 USDT
Gesamte eingesetzte Menge
6,794,231 MX
Teilnehmer
5,149

USDR-Pool

Staken Sie USDR, um USDT-Airdrops zu verdienen

StablR USD
Geschätzter APR
125.34%
Gesamte Airdrops
10,000 USDT
Gesamte eingesetzte Menge
710,609 USDR
Teilnehmer
697
StablR Euro

EURR

Beendet
Gesamte Airdrops
70,000 USDT
Eventzeitraum
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um USDT-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
265.30%
Gesamte Airdrops
50,000 USDT
Gesamte eingesetzte Menge
1,273,366 USDT
Teilnehmer
906

MX-Pool

Staken Sie MX, um USDT-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
7.38%
Gesamte Airdrops
10,000 USDT
Gesamte eingesetzte Menge
7,043,910 MX
Teilnehmer
5,229

EURR-Pool

Staken Sie EURR, um USDT-Airdrops zu verdienen

StablR Euro
Geschätzter APR
179.68%
Gesamte Airdrops
10,000 USDT
Gesamte eingesetzte Menge
411,359 EURR
Teilnehmer
454
TRN

TRN

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
190,000 TRN
Eventzeitraum
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um TRN-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
28.14%
Gesamte Airdrops
95,000 TRN
Gesamte eingesetzte Menge
1,569,907 USDT
Teilnehmer
917

TRN-Pool

Staken Sie TRN, um TRN-Airdrops zu verdienen

TRN
Geschätzter APR
1,884.61%
Gesamte Airdrops
95,000 TRN
Gesamte eingesetzte Menge
314,040 TRN
Teilnehmer
702
EINSTEIN

EIN

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
42,500,000 EIN
Eventzeitraum
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um EIN-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
113.39%
Gesamte Airdrops
25,000,000 EIN
Gesamte eingesetzte Menge
1,784,617 USDT
Teilnehmer
1,868

MX-Pool

Staken Sie MX, um EIN-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
8.80%
Gesamte Airdrops
17,500,000 EIN
Gesamte eingesetzte Menge
8,019,955 MX
Teilnehmer
8,622
Bombie

BOMB

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
6,000,000 BOMB
Eventzeitraum
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um BOMB-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
449.81%
Gesamte Airdrops
4,000,000 BOMB
Gesamte eingesetzte Menge
1,085,194 USDT
Teilnehmer
730

MX-Pool

Staken Sie MX, um BOMB-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
22.01%
Gesamte Airdrops
2,000,000 BOMB
Gesamte eingesetzte Menge
4,399,152 MX
Teilnehmer
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
Eventzeitraum
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Neue Benutzer exklusiv

ICEBERG-Pool

Staken Sie ICEBERG, um ICEBERG-Airdrops zu verdienen

ICEBERG
Geschätzter APR
8,488.44%
Gesamte Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Gesamte eingesetzte Menge
719,672,913 ICEBERG
Teilnehmer
240

MX-Pool

Staken Sie MX, um ICEBERG-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
4.66%
Gesamte Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Gesamte eingesetzte Menge
3,625,514 MX
Teilnehmer
2,759
Shardeum

SHM

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
63,360 SHM
Eventzeitraum
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um SHM-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
600.58%
Gesamte Airdrops
31,680 SHM
Gesamte eingesetzte Menge
1,212,768 USDT
Teilnehmer
784

MX-Pool

Staken Sie MX, um SHM-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
48.75%
Gesamte Airdrops
31,680 SHM
Gesamte eingesetzte Menge
5,397,116 MX
Teilnehmer
4,137
Balance

EPT

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
4,560,000 EPT
Eventzeitraum
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um EPT-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
221.06%
Gesamte Airdrops
2,300,000 EPT
Gesamte eingesetzte Menge
1,955,829.733 USDT
Teilnehmer
1,204

MX-Pool

Staken Sie MX, um EPT-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
14.02%
Gesamte Airdrops
1,300,000 EPT
Gesamte eingesetzte Menge
5,462,085.851 MX
Teilnehmer
4,243

EPT-Pool

Staken Sie EPT, um EPT-Airdrops zu verdienen

Balance
Geschätzter APR
624.27%
Gesamte Airdrops
960,000 EPT
Gesamte eingesetzte Menge
18,864,827.814 EPT
Teilnehmer
393
Mantle

MNT

Beendet
Gesamte Airdrops
240,000 MNT
Eventzeitraum
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um MNT-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
134.91%
Gesamte Airdrops
48,000 MNT
Gesamte eingesetzte Menge
2,757,307 USDT
Teilnehmer
1,730

MX-Pool

Staken Sie MX, um MNT-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
34.49%
Gesamte Airdrops
72,000 MNT
Gesamte eingesetzte Menge
5,277,175 MX
Teilnehmer
4,523

MNT-Pool

Staken Sie MNT, um MNT-Airdrops zu verdienen

Mantle
Geschätzter APR
96.05%
Gesamte Airdrops
120,000 MNT
Gesamte eingesetzte Menge
12,425,855 MNT
Teilnehmer
4,492
Kinto

KINTO

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
10,100 KINTO
Eventzeitraum
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um KINTO-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
397.35%
Gesamte Airdrops
5,100 KINTO
Gesamte eingesetzte Menge
2,661,559.62 USDT
Teilnehmer
1,702

MX-Pool

Staken Sie MX, um KINTO-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
32.26%
Gesamte Airdrops
3,000 KINTO
Gesamte eingesetzte Menge
6,137,476.3 MX
Teilnehmer
5,185

KINTO-Pool

Staken Sie KINTO, um KINTO-Airdrops zu verdienen

Kinto
Geschätzter APR
3,934.48%
Gesamte Airdrops
2,000 KINTO
Gesamte eingesetzte Menge
6,405.9 KINTO
Teilnehmer
1,993
Term Finance

TERM

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
120,000 TERM
Eventzeitraum
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um TERM-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
539.01%
Gesamte Airdrops
60,000 TERM
Gesamte eingesetzte Menge
1,028,611 USDT
Teilnehmer
819

MX-Pool

Staken Sie MX, um TERM-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
27.00%
Gesamte Airdrops
36,000 TERM
Gesamte eingesetzte Menge
4,354,949 MX
Teilnehmer
3,418

TERM-Pool

Staken Sie TERM, um TERM-Airdrops zu verdienen

Term Finance
Geschätzter APR
5,661.41%
Gesamte Airdrops
24,000 TERM
Gesamte eingesetzte Menge
78,460 TERM
Teilnehmer
1,531
Story

IP

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
60,000 IP
Eventzeitraum
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um IP-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
185.52%
Gesamte Airdrops
30,000 IP
Gesamte eingesetzte Menge
3,489,508 USDT
Teilnehmer
2,402

MX-Pool

Staken Sie MX, um IP-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
19.55%
Gesamte Airdrops
18,000 IP
Gesamte eingesetzte Menge
5,721,002 MX
Teilnehmer
4,981

IP-Pool

Staken Sie IP, um IP-Airdrops zu verdienen

Story
Geschätzter APR
645.05%
Gesamte Airdrops
12,000 IP
Gesamte eingesetzte Menge
221,808 IP
Teilnehmer
1,866
Aptos

APT

Beendet
Gesamte Airdrops
30,500 APT
Eventzeitraum
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um APT-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
260.38%
Gesamte Airdrops
16,000 APT
Gesamte eingesetzte Menge
6,176,889 USDT
Teilnehmer
3,734

MX-Pool

Staken Sie MX, um APT-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
58.36%
Gesamte Airdrops
11,500 APT
Gesamte eingesetzte Menge
5,076,509 MX
Teilnehmer
3,901

APT-Pool

Staken Sie APT, um APT-Airdrops zu verdienen

Aptos
Geschätzter APR
68.87%
Gesamte Airdrops
3,000 APT
Gesamte eingesetzte Menge
525,988 APT
Teilnehmer
2,460
Xterio

XTER

Erstauflistung
Beendet
Gesamte Airdrops
800,000 XTER
Eventzeitraum
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Neue Benutzer exklusiv

USDT-Pool

Staken Sie USDT, um XTER-Airdrops zu verdienen

Tether
Geschätzter APR
279.69%
Gesamte Airdrops
400,000 XTER
Gesamte eingesetzte Menge
8,436,874 USDT
Teilnehmer
5,642

MX-Pool

Staken Sie MX, um XTER-Airdrops zu verdienen

MX Token
Geschätzter APR
47.02%
Gesamte Airdrops
240,000 XTER
Gesamte eingesetzte Menge
5,004,835 MX
Teilnehmer
3,627

XTER-Pool

Staken Sie XTER, um XTER-Airdrops zu verdienen

Xterio
Geschätzter APR
1,335.95%
Gesamte Airdrops
160,000 XTER
Gesamte eingesetzte Menge
1,008,964 XTER
Teilnehmer
2,698