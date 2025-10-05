Der Echtzeitpreis von WorldAssets beträgt heute 0.7084 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum INC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den INC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WorldAssets beträgt heute 0.7084 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum INC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den INC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:57:12 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
24H Tief
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24H Hoch

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-0.93%

+24.21%

+608.40%

+608.40%

Der Echtzeitpreis von WorldAssets (INC) beträgt $ 0.7084. In den letzten 24 Stunden wurde INC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.5552 und einem Höchstpreis von $ 0.98 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INC liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INC im letzten Stunde um -0.93%, in den letzten 24 Stunden um +24.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +608.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WorldAssets (INC) Marktinformationen

--
----

$ 41.37K
$ 41.37K$ 41.37K

$ 212.52M
$ 212.52M$ 212.52M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WorldAssets beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 41.37K. Das Umlaufangebot von INC liegt bei --, das Gesamtangebot bei 300000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 212.52M.

WorldAssets (INC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von WorldAssets für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.138076+24.21%
30 Tage$ +0.6084+608.40%
60 Tage$ +0.6084+608.40%
90 Tage$ +0.6084+608.40%
WorldAssets-Preisänderung heute

Heute verzeichnete INC eine Veränderung von $ +0.138076 (+24.21%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

WorldAssets 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.6084(+608.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

WorldAssets 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete INC eine Veränderung von $ +0.6084 (+608.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

WorldAssets 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.6084 (+608.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von WorldAssets (INC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem WorldAssets-Preisverlauf an.

Was ist WorldAssets (INC)

Die WORLDASSETS (WAT Protocol) Plattform ist eine innovative Finanzdienstleistungsplattform für die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA). Durch das WAT Protocol integriert die Plattform On-Chain-Physische Assets, ein Dual-Token-Modell (Asset-Ownership-Token + Asset-Yield-Token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM-Liquidität, ein POS-DAO-Asset-Komitee, Asset-Compliance sowie einen vollständigen Tokenisierungs-Exit-Mechanismus, um die echte Umsetzung von RWA zu erreichen.

WorldAssets ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre WorldAssets Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- INC Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu WorldAssets auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr WorldAssets-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

WorldAssets-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WorldAssets (INC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WorldAssets-(INC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WorldAssets zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WorldAssets-Preisprognose an!

WorldAssets (INC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WorldAssets (INC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von INC Token!

Wie kauft man WorldAssets INC

Suchen Sie nach wie man WorldAssets kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können WorldAssets direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Für ein tieferes Verständnis von WorldAssets sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu WorldAssets

Wie viel ist WorldAssets (INC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von INC in USD beträgt 0.7084 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle INC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle INC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.7084. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WorldAssets?
Die Marktkapitalisierung von INC beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von INC?
Das Umlaufangebot von INC beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von INC?
INC erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von INC?
INC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von INC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für INC beträgt $ 41.37K USD.
Wird INC dieses Jahr noch steigen?
INC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die INC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
WorldAssets (INC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

