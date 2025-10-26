Der Echtzeitpreis von Hemi beträgt heute 0.05931 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HEMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HEMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Hemi beträgt heute 0.05931 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HEMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HEMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Hemi Logo

Hemi Kurs(HEMI)

1 HEMI zu USD Echtzeitpreis:

$0.05931
$0.05931$0.05931
+2.39%1D
USD
Hemi (HEMI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Hemi (HEMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.05747
$ 0.05747$ 0.05747
24H Tief
$ 0.06033
$ 0.06033$ 0.06033
24H Hoch

$ 0.05747
$ 0.05747$ 0.05747

$ 0.06033
$ 0.06033$ 0.06033

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

+0.08%

+2.39%

-1.40%

-1.40%

Der Echtzeitpreis von Hemi (HEMI) beträgt $ 0.05931. In den letzten 24 Stunden wurde HEMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.05747 und einem Höchstpreis von $ 0.06033 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HEMI liegt bei $ 0.19259179461442666, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.015350458365510373.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HEMI im letzten Stunde um +0.08%, in den letzten 24 Stunden um +2.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hemi (HEMI) Marktinformationen

No.477

$ 57.98M
$ 57.98M$ 57.98M

$ 129.86K
$ 129.86K$ 129.86K

$ 593.10M
$ 593.10M$ 593.10M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hemi beträgt $ 57.98M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 129.86K. Das Umlaufangebot von HEMI liegt bei 977.50M, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 593.10M.

Hemi (HEMI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Hemi für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0013844+2.39%
30 Tage$ -0.06769-53.30%
60 Tage$ +0.05431+1,086.20%
90 Tage$ +0.05431+1,086.20%
Hemi-Preisänderung heute

Heute verzeichnete HEMI eine Veränderung von $ +0.0013844 (+2.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Hemi 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.06769(-53.30%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Hemi 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete HEMI eine Veränderung von $ +0.05431 (+1,086.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Hemi 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.05431 (+1,086.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Hemi (HEMI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Hemi-Preisverlauf an.

Was ist Hemi (HEMI)

Angetrieben von Bitcoin und Ethereum ist Hemi ein modulares Netzwerk für überlegene Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität. Während andere Projekte Bitcoin und Ethereum als voneinander isolierte Ökosysteme betrachten und damit das Potenzial beider begrenzen, sieht Hemi sie als Komponenten eines einzigen Supernetzwerks. Dadurch werden neue Ebenen der Programmierbarkeit, Portabilität und Möglichkeiten für Bitcoin-DeFi und vieles mehr erschlossen. Hemi wurde von Jeff Garzik (ehemaliger Bitcoin-Core-Entwickler) und Max Sanchez (Erfinder des Proof-of-Proof-Konsensprotokolls) mitbegründet und wird von einem Team renommierter Blockchain-Ingenieure, strategischer Partner und Investoren unterstützt.

Hemi ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Hemi Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- HEMI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Hemi auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Hemi-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Hemi-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Hemi (HEMI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Hemi-(HEMI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Hemi zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Hemi-Preisprognose an!

Hemi (HEMI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Hemi (HEMI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HEMI Token!

Wie kauft man Hemi HEMI

Suchen Sie nach wie man Hemi kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Hemi direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

HEMI zu lokalen Währungen

1 Hemi(HEMI) in VND
1,560.74265
1 Hemi(HEMI) in AUD
A$0.0907443
1 Hemi(HEMI) in GBP
0.0444825
1 Hemi(HEMI) in EUR
0.0510066
1 Hemi(HEMI) in USD
$0.05931
1 Hemi(HEMI) in MYR
RM0.2502882
1 Hemi(HEMI) in TRY
2.4874614
1 Hemi(HEMI) in JPY
¥9.01512
1 Hemi(HEMI) in ARS
ARS$88.3902861
1 Hemi(HEMI) in RUB
4.7216691
1 Hemi(HEMI) in INR
5.2080111
1 Hemi(HEMI) in IDR
Rp988.4996046
1 Hemi(HEMI) in PHP
3.4844625
1 Hemi(HEMI) in EGP
￡E.2.8178181
1 Hemi(HEMI) in BRL
R$0.3190878
1 Hemi(HEMI) in CAD
C$0.083034
1 Hemi(HEMI) in BDT
7.2672543
1 Hemi(HEMI) in NGN
86.5837035
1 Hemi(HEMI) in COP
$229.8831876
1 Hemi(HEMI) in ZAR
R.1.0236906
1 Hemi(HEMI) in UAH
2.4939855
1 Hemi(HEMI) in TZS
T.Sh.147.5371836
1 Hemi(HEMI) in VES
Bs12.57372
1 Hemi(HEMI) in CLP
$55.81071
1 Hemi(HEMI) in PKR
Rs16.6643307
1 Hemi(HEMI) in KZT
31.938435
1 Hemi(HEMI) in THB
฿1.9364715
1 Hemi(HEMI) in TWD
NT$1.8291204
1 Hemi(HEMI) in AED
د.إ0.2176677
1 Hemi(HEMI) in CHF
Fr0.0468549
1 Hemi(HEMI) in HKD
HK$0.4602456
1 Hemi(HEMI) in AMD
֏22.7151369
1 Hemi(HEMI) in MAD
.د.م0.5468382
1 Hemi(HEMI) in MXN
$1.0942695
1 Hemi(HEMI) in SAR
ريال0.2224125
1 Hemi(HEMI) in ETB
Br9.0560439
1 Hemi(HEMI) in KES
KSh7.6622589
1 Hemi(HEMI) in JOD
د.أ0.04205079
1 Hemi(HEMI) in PLN
0.2164815
1 Hemi(HEMI) in RON
лв0.2591847
1 Hemi(HEMI) in SEK
kr0.557514
1 Hemi(HEMI) in BGN
лв0.0996408
1 Hemi(HEMI) in HUF
Ft19.8955395
1 Hemi(HEMI) in CZK
1.2401721
1 Hemi(HEMI) in KWD
د.ك0.01814886
1 Hemi(HEMI) in ILS
0.1945368
1 Hemi(HEMI) in BOB
Bs0.409239
1 Hemi(HEMI) in AZN
0.100827
1 Hemi(HEMI) in TJS
SM0.5527692
1 Hemi(HEMI) in GEL
0.1607301
1 Hemi(HEMI) in AOA
Kz54.4127733
1 Hemi(HEMI) in BHD
.د.ب0.02230056
1 Hemi(HEMI) in BMD
$0.05931
1 Hemi(HEMI) in DKK
kr0.3807702
1 Hemi(HEMI) in HNL
L1.5503634
1 Hemi(HEMI) in MUR
2.7003843
1 Hemi(HEMI) in NAD
$1.0236906
1 Hemi(HEMI) in NOK
kr0.5931
1 Hemi(HEMI) in NZD
$0.1026063
1 Hemi(HEMI) in PAB
B/.0.05931
1 Hemi(HEMI) in PGK
K0.2496951
1 Hemi(HEMI) in QAR
ر.ق0.2158884
1 Hemi(HEMI) in RSD
дин.5.9897169
1 Hemi(HEMI) in UZS
soʻm723.2925672
1 Hemi(HEMI) in ALL
L4.92273
1 Hemi(HEMI) in ANG
ƒ0.1061649
1 Hemi(HEMI) in AWG
ƒ0.1061649
1 Hemi(HEMI) in BBD
$0.11862
1 Hemi(HEMI) in BAM
KM0.0996408
1 Hemi(HEMI) in BIF
Fr174.90519
1 Hemi(HEMI) in BND
$0.0765099
1 Hemi(HEMI) in BSD
$0.05931
1 Hemi(HEMI) in JMD
$9.5103585
1 Hemi(HEMI) in KHR
239.1527475
1 Hemi(HEMI) in KMF
Fr25.14744
1 Hemi(HEMI) in LAK
1,289.3478003
1 Hemi(HEMI) in LKR
රු18.0106677
1 Hemi(HEMI) in MDL
L1.0076769
1 Hemi(HEMI) in MGA
Ar268.3706328
1 Hemi(HEMI) in MOP
P0.47448
1 Hemi(HEMI) in MVR
0.907443
1 Hemi(HEMI) in MWK
MK102.9686841
1 Hemi(HEMI) in MZN
MT3.789909
1 Hemi(HEMI) in NPR
रु8.3265309
1 Hemi(HEMI) in PYG
420.62652
1 Hemi(HEMI) in RWF
Fr85.94019
1 Hemi(HEMI) in SBD
$0.4899006
1 Hemi(HEMI) in SCR
0.8291538
1 Hemi(HEMI) in SRD
$2.3563863
1 Hemi(HEMI) in SVC
$0.5183694
1 Hemi(HEMI) in SZL
L1.0219113
1 Hemi(HEMI) in TMT
m0.2081781
1 Hemi(HEMI) in TND
د.ت0.17383761
1 Hemi(HEMI) in TTD
$0.4021218
1 Hemi(HEMI) in UGX
Sh206.63604
1 Hemi(HEMI) in XAF
Fr33.45084
1 Hemi(HEMI) in XCD
$0.160137
1 Hemi(HEMI) in XOF
Fr33.45084
1 Hemi(HEMI) in XPF
Fr6.04962
1 Hemi(HEMI) in BWP
P0.8463537
1 Hemi(HEMI) in BZD
$0.1192131
1 Hemi(HEMI) in CVE
$5.6486844
1 Hemi(HEMI) in DJF
Fr10.49787
1 Hemi(HEMI) in DOP
$3.7993986
1 Hemi(HEMI) in DZD
د.ج7.7203827
1 Hemi(HEMI) in FJD
$0.1346337
1 Hemi(HEMI) in GNF
Fr515.70045
1 Hemi(HEMI) in GTQ
Q0.4537215
1 Hemi(HEMI) in GYD
$12.407652
1 Hemi(HEMI) in ISK
kr7.29513

Hemi Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Hemi sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Hemi Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Hemi

Wie viel ist Hemi (HEMI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HEMI in USD beträgt 0.05931 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HEMI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HEMI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.05931. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hemi?
Die Marktkapitalisierung von HEMI beträgt $ 57.98M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HEMI?
Das Umlaufangebot von HEMI beträgt 977.50M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HEMI?
HEMI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.19259179461442666 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HEMI?
HEMI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.015350458365510373 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HEMI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HEMI beträgt $ 129.86K USD.
Wird HEMI dieses Jahr noch steigen?
HEMI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HEMI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:03:34 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

